Reha Özcan Ayvalık\'ta \'Bir Garip Orhan Veli\' Sahneledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde oyuncu Reha Özcan, "Bir Garip Orhan Veli" müzikalini sahneledi.

Ayvalık Belediyesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinlikte Özcan, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sundu.

Usta oyuncu Reha Özcan, gazetecilere "Bir Garip Orhan Veli" müzikalini 5 yılı aşkın süredir sahnelediklerini belirterek, "Bugüne kadar oyunun sergilenme sayısını 200'e kadar saydım. Sonrasını sayamadım. 2 yıl önce 200 sergilemeyi tamamlamıştık." dedi.

Özcan, oyunu son kez izleyiciyle buluşturduğunu sözlerine ekledi.

Müzikal, sanatseverlerden yoğun alkış aldı.