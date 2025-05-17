Rektör Emiroğlu\'ndan Gençlere Kariyer Tavsiyeleri

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, üniversitenin kariyer günlerinde gençlere kariyer tavsiyesinde bulundu.

Aşık Şenlik Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Emiroğlu, katılımcılara rektörlük görevi ve sorumlulukları ile yurt içi ve dışındaki tecrübelerini anlattı.

Öğrencilere meslek seçiminde öneri ve tavsiyelerde bulunan Emiroğlu, öğrencilerden hedeflerine çok çalışarak odaklanmalarını istedi.

Yaklaşık bir ay önce rektörlük görevine başladığını hatırlatan Emiroğlu, şöyle konuştu:

"Yapacağımız her işte adaleti gözeteceğiz. Bölgenin şartlarına uygun çalışıp, daha da önemlisi bunları halktan kopuk yapmayacağız. Kendinize geniş bir vizyon geliştirin. Örneğin, bireysel planınızı yapın. Nitelikli birey olma yolunda kendinize yatırım yapın. Kendinize inanın. Çok yönlü olmaya çalışın. Karar alma konusunda cesur olun, daha da önemlisi dürüst ve adaletli olun. Örneğin, üniversite olarak gezici hayvan polikliniği imkanı sunacağız. Hayvancılık bölgesi için bu önemli bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla biz de bir vizyon doğrultusunda bunu projeyle gerçekleştireceğiz."

Emiroğlu, sorularını da cevaplandırdığı öğrencilere, başarı dolu bir hayat sürmeleri temennisinde bulundu.