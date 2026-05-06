Resimle Hayatını Renklendiren Öğretmen - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Resimle Hayatını Renklendiren Öğretmen

Resimle Hayatını Renklendiren Öğretmen
06.05.2026 00:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nurevşan Hemşinli, sanat tutkusu ve başarılarıyla çocukluğundaki zorlukları aştı.

Erzurum'da resim öğretmenliği yapan Nurevşan Hemşinli, çocuk yaşta başlayan sanat tutkusunu yıllar içinde ürettiği eserler ve kazandığı ödüllerle taçlandırdı.

İlkokul 5. sınıfta öğretmenin yönlendirmesiyle üç boyutlu resim çizmeye başlayan Hemşinli, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nü kazanıp buradan 2023'te birincilikle mezun oldu.

Bugüne kadar 300 eser üreten ve katıldığı sergi ile yarışmalarda 40 ödül alan Hemşinli, artık hem öğretmenlik yapıyor hem de çok sevdiği sanatını sürdürüyor.

Yeteneğiyle dikkati çeken Hemşinli, yüksek lisans eğitimine de devam ediyor.

"Eğitim sisteminin dışladığı bir çocuktum"

Kentteki bir özel okulda resim öğretmenliği yapan Hemşinli, AA muhabirine, alanındaki başarılarında ailesinin desteğini gördüğünü söyledi.

Hemşinli, resim sanatına ilkokulda başladığını belirterek, "Sanata olan ilgim benim için kurtuluş arayışıydı çünkü ilkokul hayatım zorlu geçmişti. Eğitim sisteminin dışladığı bir çocuktum, o durumda tembel ve başarısız olarak nitelendirilen öğrenciydim, ta ki bir öğretmenimin öğrettiği teknikle bu başını alıp gitti." dedi.

Ailesinden de resim çizenlerin olduğunu anlatan Hemşinli, şöyle konuştu:

"Hobi olarak başladığım alan profesyonel sürece doğru ilerledi. Hep çok meraklıydım, okulda da tutunacak dal arıyordum, öğretmenim de 'bu tekniği çok güzel yapıyorsun' deyince resimde fark edilir olmak ve bir şeyi başarmak çok anlamlıydı. Sanatla sadece resim yapmayı değil, sistemin dışına itilen bir bireyin değerini fırça darbeleriyle yeniden inşa etmesini öğrendim. İlkokulda tembel öğrenci olarak nitelendirildiğim için resim benim için tutunacak bir daldı çünkü yargılanmıyor, herkesin desteklediği, hayatta kalmamı ve okulu sevmemi sağlayan tek sebepti. Resim öğretmeni olmak istiyordum ama bunu daha çok sanatçı akademisyen yönünden ilerlemeyi düşündüm.10 yıldır bu işin içerisindeyim, sadece resim yapmıyorum, yağlı boya, heykel, kara kalem, duvar resimleri ve strafor üzerine Atatürk posterleri yapıyorum."

"Sanatımı yurt dışına taşımak istiyorum"

Hemşinli, çeşitli kategorilerde yaklaşık 300 eserinin olduğunu ve atölye açmayı planladığını ifade ederek, bugüne kadar 40 ödül aldığını dile getirdi.

Akademisyen sanatçı olmak istediğini söyleyen Hemşinli, şunları kaydetti:

"Türkiye ile sınırlı kalmayıp bunu yurt dışına taşımak istiyorum, bir noktada taşıyabildim ama bunu rutin hale getirip eserlerimi oralarda sergilemek ve ülkemi bu şekilde temsil etmek istiyorum. Türk mitolojisinden çalışıp karakter tasarımı yapıyorum. Güzel bir tema ve kompozisyonla realist ve sürrealisti birleştirip kökenlerimizden faydalanıp modern çağa da ayak uydurup bunu eserlerime yansıtıyorum. Eserlerimin Louvre, Vatikan ve British müzelerinde sergilenmesi hayalim var."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Resimle Hayatını Renklendiren Öğretmen - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:37:22. #7.13#
SON DAKİKA: Resimle Hayatını Renklendiren Öğretmen - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.