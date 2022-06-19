Ressam Devrim Erbil fırçasını kaleme döktüğü kitabını Bodrum'da çocuklar için imzaladı - Son Dakika
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Ressam Devrim Erbil fırçasını kaleme döktüğü kitabını Bodrum'da çocuklar için imzaladı

19.06.2022 13:42
Ressam Devrim Erbil fırçasını kaleme döktüğü kitabını Bodrum'da çocuklar için imzaladı

RESSAM Devrim Erbil, kendi hikayesini ve sanat yolculuğunu anlattığı 'Devrim Erbil" isimli çocuk kitabını Muğla'nın Bodrum ilesinde tanıtıp, küçük okurları için imzaladı.

RESSAM Devrim Erbil, kendi hikayesini ve sanat yolculuğunu anlattığı 'Devrim Erbil" isimli çocuk kitabını Muğla'nın Bodrum ilesinde tanıtıp, küçük okurları için imzaladı.

Çağdaş Türk resminin yaşayan en önemli temsilcileri arasında gösterilen sanatçı Devrim Erbil'in çocuklar için kaleme aldığı Ketebe Çocuk Yayınları'ndan çıkan kitabının tanıtımı yapıldı. Akyarlar Mahallesi'ndeki  D&R Anthaven'de  gerçekleştirilen tanıtım ve imza gününde, Erbil, Türkiye'nin önemli sanatçılarını tanıtmayı ve onların zihinlerinde bu ülkenin çizgilerine dair bir imge oluşturmayı amaçlayan 'Sanat Ülkesi' serisinin ilk kitabı olan 'Devrim Erbil'i çocuklarla buluşturdu. Erbil'in Uşak'tan İstanbul'a uzanan hayat hikayesini alınan kitabın tanıtım etkinliğinde katılımcı çocuklar için mini sanat atölyesi de düzenlendi. Sanat atölyesinde çocuklarla bir araya gelip sohbet eden Erbil, daha sonra çocuklar ve hayranlarıyla birlikte kitap tasarımı şeklinde hazırlanan pastayı kesti. Çocuklar için kitabını imzalayan Erbil, birlikte bol bol fotoğraf da çektirdi.

'ÇOCUKLARIN SANATI ÖĞRENMELERİ İÇİN ÇABALIYORUM'

Çocuklara sanatı sevdirmek için çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Ressam Devrim Erbil, "Bodrum Türkiye'de sanat kenti olmaya çok layık. Burayı küçük şehir diye görmüyorum. Büyükşehirler arasında bir sanat kenti olacak. Burada sanatın birçok dalında çok değerli insanlar var. Buraya sadece eğlenmek için gelmiyorlar. Burası Türkiye'nin en gelişmiş sanat merkezlerinden biri olacak. Çocuklar için çok özel hazırlıklar yapıyorum. Onların sanatı öğrenmeleri sevmeleri için çaba gösteriyorum. Çocuk ve sanat konusunda Bodrum'un aydın kişileriyle sanatseverler kişileriyle buluşmak benim için çok önemli oldu. Sanatseverlerin daha çok desteğiyle Bodrum'u çocuklar ve gençler için ve bütün halk için sevginin, barışın, kardeşliğin kenti olarak ileride daha güzel olması için hep beraber çalışacağız. Burada olmaktan ve çocuklarla resim yapmaktan çok mutluyum. Onlarla ilgili bu kitabı imzalamaktan ve bunu Bodrum'da yaşanmasından da ayrıca gururluyum" dedi.

Sanat yazarı ve kitabın dizi editörü Erkan Doğanay da "Bu diziyi hazırlarken, Türk sanatçıların çocuklara tanıtılması için başladık. Türk sanatçıları, Türk çocuklarına anlatırken hayat hikayelerinin çocukların da bir sanatçı olma veya gelecekte hayatlarında başarılı olma yollarını sanatçıların hayatlarından bir rehber edinme üzerine onların hayatlarını anlattık. Devrim Erbil, bu serinin ilkiydi, devamında Abdülmecid Efendi, Bedri Rahmi Eyüpoğlu gibi sanatçılarla bu proje devam edecek" diye konuştu.

En büyük tutkusu resim ve İstanbul olan Devrim Erbil, bu tutkularını kaynağını oldukça yalın ve etkili bir dille anlattığı kitabında sanat dersleri ve atölyeleri için de çeşitli içerikler de sunuyor.


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Kaynak: DHA

Devrim Erbil, Ressam, Bodrum, Erbil, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ressam Devrim Erbil fırçasını kaleme döktüğü kitabını Bodrum'da çocuklar için imzaladı - Son Dakika

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