Restorasyonu tamamlanan Ceneviz Kalesi, ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika
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Restorasyonu tamamlanan Ceneviz Kalesi, ziyaretçi akınına uğruyor

24.07.2022 12:55
Restorasyonu tamamlanan Ceneviz Kalesi, ziyaretçi akınına uğruyor

Restorasyonu tamamlanan Ceneviz Kalesi, ziyaretçi akınına uğruyorDÜZCE Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla 13. yüzyılda inşa edilen Ceneviz Kalesi, restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçi akınına uğruyor.

Restorasyonu tamamlanan Ceneviz Kalesi, ziyaretçi akınına uğruyor

DÜZCE Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla 13. yüzyılda inşa edilen Ceneviz Kalesi, restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçi akınına uğruyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan, UNESCO tarafından 2013 yılında Geçici Dünya Mirası Listesi'ne alınan Ceneviz Kalesi'nde, restorasyon çalışmaları tamamlandı. 13. yüzyılda Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen Ceneviz Kalesi, havaların ısınmasıyla birlikte misafirlerini ağırlamaya başladı. 9 yıldır aralıklarla yapılan restorasyonun bir süre önce tamamlanmasıyla birlikte tarihin tüm ihtişamı gün yüzüne çıkarıldı. Kalenin sınırları içerisinde teraslar ve mavi bayraklı plaj da bulunuyor.

"Çok güzel olmuş"

Ceneviz Kalesi'ni ziyaret eden Muzaffer Yüksel, "Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte çok güzel olmuş. Yapanların eline sağlık. Daha önce de gelmiştim, o zamanlar harabe bir yerdi. Şimdi mükemmel olmuş" dedi.

Bölgede yeşilin ve mavinin bir arada olduğunu söyleyen Gökhan Yüksel de, " Türkiye'nin saklı cennetlerinden birisi. Tarihte nasıl yapıldığına şahit olduk. Oturma alanları oluşturmuşlar. Deniz ile iç içe olması da ayrı bir güzel. Hemen yanı başında sahili bulunuyor. Beğendik, güzel bir yer. Düzce'miz, mavi ve yeşil ağırlıklı, güzel bir şehirdir. Kalemizde güzel" şeklinde konuştu.

" İzmir'de yapay eğlence var, burası çok farklı"

İzmir'den Düzce'ye tatile gelen Ali Rıza Çakar ise "Burası çok güzel, görülmeye değer bir yer. Karadeniz'in her yeri güzel ama Düzce ayrı bir güzel. Gezilip görülmesi gereken bir yer. Beni en çok havası etkiledi. Doğası çok güzel, temiz bir şehir. İzmir'de sağlık personelliği yapıyorum. İzmir'e çok fazla turist geliyor. Ama orada sadece deniz ve kumsal var. Başka bir şey yok. Orada yapay eğlence var. Burası ise çok farklı. Böyle bir yer onlar için daha güzel diyebilirim. Doğası çok güzel. Deniz desen deniz var, doğa desen doğa var. İzmir'de böyle bir şey yok. Burası gibi değil" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Türkiye, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Restorasyonu tamamlanan Ceneviz Kalesi, ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika

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