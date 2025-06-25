Resul Dindar\'ın Coşkulu Konseri

SAMSUN'daki Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde, şarkıcı Resul Dindar, konser verdi. Samsunlular sevilen sanatçıya yoğun ilgi gösterdi.

Karadenizli şarkıcı Resul Dindar, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Batı Park'ta konser verdi. Dindar, şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi. Gece boyunca küçük kızı Meliha Ela Dindar'ın da sahnede kendisine eşlik ettiği Resul Dindar, konserinde 'Gümüşhane Kızları', 'Hiç', 'Yağarsa Yağmur Yağar' gibi şarkılarını hayranları için seslendirdi.

KONAK VE KOYUNCU'YU ANDI

Resul Dindar, "Özlem ve rahmetle anıyorum" diyerek, Karadenizli merhum sanatçılar Volkan Konak ve Kazım Koyuncu'dan da birer eser seslendirdi. Konserin bir bölümünde sahneden inip hayranlarıyla fotoğraf çektiren Dindar, 2 gündür bulunduğu Samsun'a dair anılarından da bahsettiği konuşmasında, "Çok güzel anılarım oldu. Burada para kazandım, burada harcadım. Buraya nasip olsun, buradaki esnafa nasip olsun" diyerek üzerindeki tişörtü de Samsun'dan aldığını belirtti.