Ridley Scott\'tan Gladyatör 3 Müjdesi

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GLADYATÖR serisinin yönetmeni Ridley Scott, "Gladyatör 3 kesinlikle çekilecek" dedi.

Yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe'a En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandıran ünlü 'Gladyatör' filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıdı. Başrollerini Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington gibi isimlerin paylaştığı 'Gladyatör 2' dünya çapında 320 milyon dolar hasılata ulaştı.

'Gladyatör' serisine yıllar sonra geri dönüp, devam filmi çeken usta yönetmen Scott, film gösterime girmeden 'Gladyatör 3' üzerinde de çalışmaya başladığını söyledi.

Geçen hafta bir basın toplantısında 'Gladyatör 3' ile ilgili konuşan Ridley Scott, "Dün global gişe rakamlarına baktık, dünyanın geri kalanında gördüğümüz performans göz önüne alındığında, kesinlikle bir Gladyatör 3 olacak" dedi.