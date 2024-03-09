Rize çayının 100 yılı sergilendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Rize çayının 100 yılı sergilendi

Rize'ye çayın gelişinin 100. yılında çay kitapları ve çay dergileri adlı sergi düzenlendi. Sergide Rize'de yapılan çay araştırmalarına ait fotoğraflar, kitaplar ve dergiler sergilendi. Çayın Rize'ye olan önemi vatandaşlara aktarıldı.

09.03.2024 23:41  Güncelleme: 23:44
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Rize çayının 100 yılı sergilendi

RİZE - Çayın Rize'ye gelişinin 100. yılında çay kitapları ve çay dergileri adlı sergiyle vatandaşlara çayın önemi anlatıldı.

2005 yılından bu yana Rize ile ilgili bir çok tarihi kitap, dergi ve materyaller biriktiren Recep Koyuncu, çayın Rize'ye gelişinin 100. yılı olmasından ötürü bir çay kitapları ve çay dergileri adlı sergi açtı. Açtığı sergide Rize'de çayla ilgili araştırmaların yapıldığı fotoğraflar, yazılan kitaplar, dergiler ve ilk çay şişelerini sergiledi. Açılan sergiyle çayın Rize'ye önemi vatandaşlara aktarıldı.

"Çayımızın Rize'ye gelişinin 100. yılı olması münasebetiyle bugün çay kitapları ve çay dergileri adlı sergi hazırladık"

Çayla ilgili yapılan araştırmalardan, fotoğraflara kadar bir çok eski ürün bulunduğunu ifade eden Recep Koyuncu, "Bizim merkezde Rize ihtisas kütüphanesi var. Rize ile ilgili olan kitap, dergi, gazete, fotoğrafları arşivleyip araştırmacılara sunmaktayım. Bu yıl çayımızın Rize'ye gelişinin 100. Yılı olması münasebetiyle bugün çay kitapları ve çay dergileri adlı sergi hazırladık. 1934 yılından başlayan bir fotoğraf albümü var. Ziraat çay bahçesinde yapılan çalışmalarla ilgili fotoğraflar. 1966 yılında şehrimizi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın fotoğrafları var. 1986 yılında yapılan uluslararası çay sempozyumunun orijinal albümü ile başladık. 1931-1945 tarihleri arasında çayla ilgili orijinal belgeler var. 2005 yılında kurmuş olduğum Rize ihtisas kütüphanesiyle başladım. O tarihten bu yana biriktiriyorum" şeklinde konuştu.

"Çay, Rize'ye gelmeden önce açlık ve yoksulluk vardı"

Çay, Rize'yi fakirlikten kurtardığını belirten Koyuncu, "Çay, Rize'ye gelmeden önce açlık ve yoksulluk vardı. Yeşil altın denmesinde ki sebepte zaten bu. Çay bu şehri o fakirlikten, o zor durumdan kurtaran en büyük nimettir. Bugün biz çayı toplarken biraz zorlukları olduğu için şikayet ediyoruz ama aslında geçmişini bilsek çay kalitesini hiç bozmamamız gerektiğini anlarız. Çay bize basit gibi geliyor ama bununla ilgili çok büyük araştırmalar yapılmış. Üürn hakkında çok fazla kitap yazılmasına rağmen Türkiye'de tarım ürünleriyle ilgili müzesi olmayan tek ürün çayımız. Kitapta fazlayız ama maalesef bir müzemiz yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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