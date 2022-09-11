Rize'de usta öğreticiler atıkları ekonomiye kazandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de usta öğreticiler atıkları ekonomiye kazandırıyor

11.09.2022 11:14
Rize'de usta öğreticiler atıkları ekonomiye kazandırıyor

Rize'de bir grup kadın usta öğretici, kumaş parçaları, naylon poşet, çay çöpü ve mısır yaprağı gibi atıkları önce ip haline getiriyor ardından da geleneksel yöntemle dokuyarak elbise, çanta ve kilime dönüştürüyor.

Rize'de bir grup kadın usta öğretici, kumaş parçaları, naylon poşet, çay çöpü ve mısır yaprağı gibi atıkları önce ip haline getiriyor ardından da geleneksel yöntemle dokuyarak elbise, çanta ve kilime dönüştürüyor.

Çayeli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yaklaşık iki yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde hayat boyu öğrenme kurumlarında "geri dönüşüm" ve "sıfır atık" temalı eğitim ve farkındalık çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda usta öğreticiler atıkları değerlendirerek, satışa sunulacak ürünler hazırlıyor.

Çayeli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Handan Yelkenci, AA muhabirine, "Sıfır Atık Projesi"ni ilçenin en eski dokumacılık kültürü olan kasnakla dokuma işine uygulamak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Her şeyi dönüştürebiliriz"

Bazı atık malzemelerden hazırladıkları ipi, kasnakla dokuyarak kilim haline getirdiklerini anlatan Yelkenci, projeyi Çayeli Belediyesinin katkılarıyla, "Annesinin Sandığı Kızına Çeyiz Olsun" adlı çalışma ile de büyüttüklerini ifade etti.

Yelkenci, böylece hiçbir şeyi atmadan değerlendirme imkanı bulduklarını ifade ederek, "Poşet, çay atığı ve mısır yaprağını değerlendirmeye başladık. Her evde, her şey değerlendirilmeli. Poşetler çok önemli, doğada kaybolmuyor ve bu şekilde değerlendirmeliyiz. Her şeyi dönüştürebiliriz, yoksa doğayı kaybedebiliriz." dedi.

Projeye iki yıl önce başladıklarında bu aşamaya geleceklerini hayal bile etmediklerini dile getiren Yelkenci, iyi bir yere geldiklerini belirtti.

Yelkenci, "Şu anda üretime, satışa döndük. Sıfır atık düşüncesiyle elde ettiğimiz ürünleri satışa da çevirdik. Ev hanımları ve usta öğreticilerimiz yaptıkları ürünlerle ekonomik kazanç sağlıyor. Atmıyorlar, kazanca çeviriyorlar." diye konuştu.

"Yeni şeyler üretmeye çalışacağız"

Projeye katkı sunan usta öğreticilerden Beyhan Şuşoğlu Şişman, mısır yaprağını kumaşa dönüştürdüklerini belirtti.

Bu kumaşı iskemle, tablo yapımında değerlendirdiklerini anlatan Şişman, "Sıfır Atık Projesi"ne en üst düzeyde katkı sunmak istediklerini söyledi.

Şişman, fuarlarda ürünlerinin beğeni gördüğünü dile getirerek, "Mısır yaprağından çanta, şezlong yaptık. Çok beğenildi ve sattık. Sipariş alıyoruz. Böylece daha önce çöpe attığımız ürünlerden ailemize katkıda bulunuyoruz. Maddi kazanç sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz. Yeni şeyler üretmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Atık poşetlerden 10 günde çanta yapıyorlar

Bilge Güngör, doğanın atıklarla kirletildiğini gördüğünde üzüldüğünü belirtti.

"Doğanın bize ihtiyacı yok, bizim doğaya ihtiyacımız var." diyen Güngör, yıllardır doğadaki atıkları nasıl değerlendirebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Güngör, poşetle paspas, çanta, kilim, elbise dokuduğunu anlatarak, eski kumaş parçalarından da yeni elbiseler hazırladığını aktardı.

Ürettikleri ürünlerin çok değerli olduğuna işaret eden Güngör, şöyle konuştu:

"Bizim ürettiğimiz ürünler hiçbir yerde yok, hiçbir yerden satın alamazsınız. Hep farklı, kişiye özel oluyor. Herkes kendisini daha özel hissediyor bu giysilerle. Örneğin bir çanta için 2-3 gün poşet topluyoruz. Bunları yıkama, temizleme, kesme aşaması bir haftayı buluyor. Poşet çantayı rafa koymak, dokumasıyla 10 günü buluyor."

YORUMLAR
500
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partisinin il kongresine katıldı Açıklaması Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partisinin il kongresine katıldı Açıklaması Fatih Erbakan: Milletin derdiyle dertlenmek yerine altın gününe devam ediyorlar Fatih Erbakan: Milletin derdiyle dertlenmek yerine altın gününe devam ediyorlar
Kaynak: AA

Çayeli, Mısır, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Rize'de usta öğreticiler atıkları ekonomiye kazandırıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis: Hayır Sayın Erdoğan
09:55 Ukrayna hücuma geçti! Rusya geri çekiliyor
09:49 Kral Charles görevlilere el hareketiyle emir yağdırdı! Diş macununu bile kendisi sıkmıyor
09:14 Rusya'nın işgali altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durduruldu
08:32 Papua Yeni Gine'de gerçekleşen 7,6 büyüklüğünde deprem sonrası Tsunami uyarısı
08:21 Kadınlar konserde saç saça kavgaya girişti!
08:05 "CHP ile ittifak değiliz" diyerek muhalefeti karıştıran İYİ Partili Poyraz: Seçim dışı süreçteki birlikteliğimize 'işbirliği' denir
08:04 İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 arasında ulaşım ücretsiz olacak! İBB'den "trafikte yoğunluk oluşturmayın" çağrısı
05:40 İzmir'de taksinin çarptığı kağıt toplayan yaşlı adam yaşamını yitirdi
01:40 İstanbul'daki lüks balıkçıda başında bardak kırılan kişi, silahıyla terör estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 11:19:19. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de usta öğreticiler atıkları ekonomiye kazandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement