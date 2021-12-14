Rize Valisi Kemal Çeber, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Rize Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Çeber, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun Kahramanlar" ve Mustafa Çiftçi'nin "Yangından Kaçış", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık Çalışanlarının Şefkatli Elleri" ve İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal" başlıklı fotoğraflarını seçen Çeber, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karesine oy verdi.

Çeber, AA'nın fotoğraf oylamasının her yıl zorlaştığını belirterek, bu yıl fotoğraf seçerken yıl içerisinde yaşanan olayların bir kez daha gözlerinde canlandığını söyledi.

Fotoğraf elemeleri öncesinde fotoğrafları belirleyen kişilerin de çok zorlandığına inandığını dile getiren Çeber, şunları kaydetti:

"Seçim aşamasına getirene kadar çok zorlandıklarını düşünüyorum. Fotoğraf çok özel bir sanat. Arkadaşlar görevlerini yaparken aynı zamanda bir sanatı icra ediyor. Her birinde olayı bize maksimum düzeyde anlatan kareler sunmuşlar. Yılı tüm boyutları ile yeniden yaşadık. Herkes iz bırakan fotoğraf ve olaylar üzerinde seçim yapıyor. Ben de bazen sanatsal boyutuna dikkat ederek, bazen de içeriklerinden etkilenerek seçimleri yapmaya gayret ettim. Tüm arkadaşları tebrik ediyorum."