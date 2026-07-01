Roma'da Türk Müziği Rüzgarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Roma'da Türk Müziği Rüzgarı

01.07.2026 01:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YEE Roma'da gerçekleşen konser, Türk müziği eserleriyle dinleyicileri büyüledi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi'nde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan "Bir Tel, Bir Ses, Bir Nefes" konseri gerçekleştirildi.

İtalya'nın başkenti Roma'daki YEE'de neyzen Seyfullah Özbayrak, solist Rüveyda Sultan Kol ve bağlama sanatçısı Mücahit Kol'dan oluşan trio, "Gel Gör Beni Aşk Neyledi", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Evlerinin Önü Handır", "Üsküdar'a Gider İken", "Bir Çapkına Yangınım" ve "Hicaz Mandıra" gibi birçok eseri seslendirdi.

İtalyanların özellikle "Üsküdar'a Gider İken" şarkısına eşlik ettikleri gözlendi.

Dinleyenlerin büyük takdir ve beğenisini toplayan trio, yoğun istek üzerine iki kez "bis" yaptı.

Konsere ev sahipliği yapan YEE Roma Türk Kültür Merkezi Direktörü Beyza Uzun Kutlay, Türk müziğini tanıtan bir konserle yaz dönemine girmek istediklerini belirtti.

Konserin ardından AA muhabirine konuşan solist Rüveyda Sultan Kol, kendilerinin hem Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde akademisyen olduklarını hem de doktora stajları için Roma'da bulunduklarını belirterek, bu vesileyle YEE'nin Roma'daki merkezinde "böylesine güzel bir konser" düzenleme imkanı bulduklarını söyledi.

Rüveyda Sultan Kol, "İzleyicilerin tepkisi açıkçası bizi çok mutlu etti. Zaten konser bittiğinde de kimse ayrılmak istemedi, eserlerimizi tekrar tekrar seslendirdik. Ambiyans çok güzeldi. YEE'nin ev sahipliği çok güzeldi. Onlara ve ülkemize bize böyle imkanlar sundukları için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Müzik, Sanat, Dünya, Roma, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Roma'da Türk Müziği Rüzgarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı Cezaevinde intihar etti Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum
Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış
Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı
Tahran gazetesi Trump’ı hedef tahtasına koydu: İntikam kesindir Tahran gazetesi Trump'ı hedef tahtasına koydu: İntikam kesindir
Altında ölümcül kırılma 2008’den beri en sert aylık düşüş Altında ölümcül kırılma! 2008’den beri en sert aylık düşüş

01:45
Bu adamları karşısında gören tir tir titriyor Fransa şimdiden finale göz kırptı
Bu adamları karşısında gören tir tir titriyor! Fransa şimdiden finale göz kırptı
01:24
Trossard adım adım Beşiktaş’a doğru
Trossard adım adım Beşiktaş'a doğru
00:20
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
23:58
’’Genç kadın, Aziz Yıldırım’ın evinde öldü’’ iddiası Yaz Yıldırım’dan açıklama var
''Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde öldü'' iddiası! Yaz Yıldırım'dan açıklama var
23:22
İran: ABD mutabakat zaptına uymazsa savaşa hazırız
İran: ABD mutabakat zaptına uymazsa savaşa hazırız
22:57
Bursa’da yardım için kaza alanına giden kişi elektrik akımına kapılarak öldü
Bursa'da yardım için kaza alanına giden kişi elektrik akımına kapılarak öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 02:07:26. #7.12#
SON DAKİKA: Roma'da Türk Müziği Rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.