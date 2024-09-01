Kültür Sanat

Roma döneminden kalma hamam atıl halde

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Karsavul köyündeki Roma döneminden kalma tarihi Zana Hamamı atıl halde bulunuyor.

Karsavul Köyü Muhtarı Mustafa Korkmaz, "Zana, Roma Hamamı, Çermik diye geçiyor. Hastalıklara birebir, şifalı suyumuz vardır. Çok atıl durumda olduğu için tadilat yapılmasını istiyoruz" dedi.

Korkmaz, hamamın Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kaplıca olarak kullanıldığını belirtti.

Taşova Kaymakamı İmran Demirel, tarihi hamam hakkında bilgi aldı. Kaymakam Demirel, ayrıca köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarını inceleyerek bir araya geldiği köy halkının ihtiyaçlarına yönelik planlamaların yapılacağı mesajını verdi.

(SS-MÇ-ÖZ-Y)