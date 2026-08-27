Romanya-Türkiye Heyeti İnönü Üniversitesi\'ni Ziyaret Etti

Romanya- Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Atalay ve beraberindeki heyet, İnönü Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyarette Dr. Tamer Atalay'ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Baraş, Ömer Gökmen, Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Özpolat, Uluslararası Türk Yolu Gazeteciler ve Yazarlar Birliği Genel Başkanı, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Vekili Sefa Baysal yer aldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam ve Genel Sekreter Abuzer Kalkan ile görüşen heyet, Romanya ve Türkiye'deki üniversite öğrencileri arasında akademik ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik iş birliği fırsatlarını ele aldı.