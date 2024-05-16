Rus Halk Müziği Topluluğu Sibirya Dörtlüsü, Gaziantep Üniversitesinde Konser Verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Rus Halk Müziği Topluluğu Sibirya Dörtlüsü, Gaziantep Üniversitesinde Konser Verdi

Rus Halk Müziği Topluluğu Sibirya Dörtlüsü, Gaziantep Üniversitesinde Konser Verdi

Gaziantep Üniversitesi'nde gerçekleştirilen konserde, Rus halk müziği ve klasik müzik eserleri seslendiren Sibirya Dörtlüsü, dinleyicilerden büyük ilgi gördü. Konser sonrası GAÜN Genel Sekreteri ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı tarafından topluluğa çiçek verildi.

16.05.2024 15:33
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Rus Halk Müziği Topluluğu Sibirya Dörtlüsü, Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) konser verdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Rus Evi Ankara ve Moskova Polenovo Müzesi tarafından gerçekleştirilen konserde, Rus halk müziği ile klasik müzik eserleri seslendirildi.

Sibirya Dörtlüsü'nün program sonunda Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini yorumlaması ise dinleyicilerden ilgi gördü.

Konser sonrası konuşan GAÜN Genel Sekreteri Muhammet Musa Budak, konserin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Topluluk adında konuşan Sibirya Dörtlüsü Sanat Yönetmeni Andrey Ryzhenkov ise Gaziantep Üniversitesinde konser vermekten mutlu olduklarını ifade etti.

Musa Budak ile GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, konser sonrası Sibirya Dörtlüsü'ne çiçek verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Rus Halk Müziği Topluluğu Sibirya Dörtlüsü, Gaziantep Üniversitesinde Konser Verdi - Son Dakika

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