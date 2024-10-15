Saatçilik Mesleğine Tehdit: 'Ne Kadar Alırım?' - Son Dakika
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Kültür Sanat

Saatçilik Mesleğine Tehdit: 'Ne Kadar Alırım?'

İl Ahisi Yıldırım, çırakların sadece ücret sorduğunu ve mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

15.10.2024 22:48
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İl Ahisi Yıldırım: "Saatçilik mesleğini 'ne kadar alırım' sorusu bitirdi"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 2024 yılının il Ahisi seçilen Bilal Yıldırım; saatçilik mesleğine çırak olarak gelenlerin; "Haftalık ne kadar alacağım?' sorusunu sormasının mesleklerini bitirdiğini söyledi.

Şehirde il ahisi olarak seçilen Bilal Yıldırım; ahilik kültürünün meslek seçimi ve mesleğin sürdürülmesinde önemli olmasına rağmen iş ahlakı ve usta - çırak ilişkisinin 'Haftalık ne kadar alacağım?' sorusuyla bitme noktasına geldiğini belirtti. 62 yaşında olan ve yaklaşık 50 yıldır mesleğini sürdüren Yıldırım; "Mesleğin son temsilcisiyiz. Bizler; mekanik üzerine mesleği öğrendik. Şimdi meslek elektronik ve dijitale döndü" dedi. Kendinden sonrası için çırak yetiştiremeyen Yıldırım açıklamasında; "Bizden sonrası için çırak yetişmedi. Teknoloji hızlı ilerledi. Meslek son yıllarını yaşıyor hale geldi. 70'li yıllarda bizler ücretli meslek öğrenirdik. Meslek öğrenmek için para verirdik. Şimdi kapıdan girerken meslek öğrenme anlayışı yok. Sordukları ilk şey 'ne kadar haftalık alacağım?' oluyor. Kaç lira haftalık verirsiniz sorusu mesleğimizi bitirdi" diye konuştu.

Yaşamı boyunca saatçilikle uğraşan Yıldırım; usta-çırak ilişkisiyle dürüstlük ve meslek ahlakının yeni nesilde beklenen oranda olmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Saatçilik Mesleğine Tehdit: 'Ne Kadar Alırım?' - Son Dakika

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