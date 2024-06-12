Şabanözü ilçesinde sıfır atık projeleri sergisi açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şabanözü ilçesinde sıfır atık projeleri sergisi açıldı

Şabanözü ilçesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin dönem boyunca hazırladıkları sıfır atık projeleri sergisi açıldı. TEMA Vakfı Şabanözü ilçe sorumluluğu öncülüğünde yapılan sergide öğrencilerin sıfır atık projesi kapsamında yaptığı çalışmalar sergilendi. Ayrıca Şabanözü'nde lise öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi ve mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

12.06.2024 12:30
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Şabanözü ilçesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin dönem boyunca hazırladıkları sıfır atık projeleri sergisi açıldı.

TEMA Vakfı Şabanözü ilçe sorumluluğu öncülüğünde Macide Anne Anaokulu, Şehitler İlkokulu, Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla Belediye Çınar Altı Çay Bahçesi'nde "Sıfır Atık Mahallesi" kuruldu.

Öğrencilerin dönem boyunca sıfır atık projesi kapsamında yaptığı çalışmalar hazırlanan alanda sergilendi.

Şabanözü TEMA Vakfı Sorumlusu Selda Yağcı, burada yaptığı açıklamada, çocukların günlük yaşamdaki tüketim alışkanlıklarını, atıklar, atıkların nasıl azaltılabileceği ve doğal varlıkların korunması konularında farkındalık geliştirmeleri hedeflendiğini belirtti.

Şabanözü'nde lise öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Şabanözü Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Yaşar Yasin Kavaklı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul müdürleri Muhammed Furkan Cür ve Seda Temel açılış konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından okullarında birinci olan öğrencilere ödülleri verildi.

Birinci olan öğrenciler okul kütüğüne isim plaklarını çakmasının ardından bayrak ve flama devir teslimi yapıldı.

Mezun olan öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi, mezuniyet pastasının kesilmesi ve kep atma töreniyle program sona erdi.

Programa, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: AA

Tema Vakfı, Şabanözü, Çevre, Etkinlik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şabanözü ilçesinde sıfır atık projeleri sergisi açıldı - Son Dakika

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