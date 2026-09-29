Safranbolu\'da 300-350 yıllık çamaşırhane ergonomik tasarımıyla ilgi görüyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi çamaşırhane, mimarisi, ergonomik tasarımı ve özgün yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yörük köyünde 1985 yılına kadar köylülerce aktif kullanılan taş yapı, Bektaşi bir aile tarafından 12 köşeli geometrik düzende inşa edildi.

Çamaşırhanenin mimari ve kültürel özelliklerine ilişkin bilgi veren köy sakini Ender Gümüş, yapının benzeri az bulunan detaylara sahip olduğunu söyledi.

Yapının yaklaşık 300-350 yıllık geçmişe sahip olduğunu aktaran Gümüş, "Taş tamamen düzgün, geometrik onikigendir. Suyun ortaya gitmesi için verilen eğim de yüzde 2 ile 3 arasında değişiyor. Yani 300-350 sene önce matematiği, geometriyi kullanarak köyde böyle bir çamaşırhane yapılıyor." dedi.

Gümüş, taşın en dikkati çekici özelliklerinden birinin de yerden yüksekliğinin her tarafta aynı olmaması olduğunu anlatarak, "Bunun sebebi de taşın insanların boyu düşünülerek tasarlanmış olması. Doğal olarak herkesin boyu aynı değil, bel ağrısı oluşmaması için hemen hemen her boya hitap ediyor. Burası köyün sosyal yerlerinden biri ve bütün gün akşama kadar da burada çamaşır yıkıyorlar." ifadesini kullandı.

Çamaşırhanedeki köşeye ertesi gün çamaşır yıkayacak olanların odun bırakarak rezervasyon yaptığını dile getiren Gümüş, "Türkiye'nin değişik yerlerinde çamaşırhaneler var ama bu özellikleri karşılayan ikinci bir çamaşırhaneyi şu ana kadar ne gördük ne duyduk ne de biliyoruz." sözlerini sarf etti.

Karabük Üniversitesi tarafından köyün ölçekli çizimlerle rölövesinin çıkarıldığından ve bu alanda sergilendiğinden bahseden Gümüş, "Buraya Türkiye'nin hemen hemen her yöresinden, farklı kültürlerden insanlar geliyor. Ayrıca yurt dışından gelenler de oluyor. Bilhassa Uzak Doğu ve Avrupa'dan geliyorlar. İlkbahar ve sonbaharda daha çok gruplar halinde misafirler ağırlıyoruz. Deniz mevsimi başladığı zaman bireysel ziyaretçiler de oluyor." diye konuştu.