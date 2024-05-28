Safranbolu'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Safranbolu'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Safranbolu\'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş oyunların yaşatılması amacıyla okulda oluşturulan alanda öğrenciler ve velileri eğlenceli vakit geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar ve veliler balon patlatma, sandalye kapmaca, yumurta taşıma gibi geleneksel oyunları oynadı. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, temel eğitimde sosyal ve kültürel etkinliklerin önemine vurgu yaparak, öğrencilerin ekran bağımlılığı ve obezite gibi sorunlarla mücadele etmelerini kolaylaştırmak amacıyla geleneksel oyunları teşvik ettiklerini belirtti. Etkinliğe katılan veliler ise çocukluklarında oynadıkları oyunları tekrar yaşamanın keyfini yaşadıklarını ifade etti.

28.05.2024 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş oyunların yaşatılması amacıyla okulda oluşturulan alanda öğrenciler ve velileri eğlenceli vakit geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması kapsamında Mustafa Antepoğlu İlkokulu bahçesinde yapılan oyun alanında "Dünya Oyun Oynama Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi. "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği"ne katılan öğrenciler ve velileri, balon patlatma, sandalye kapmaca, yumurta taşıma, halat çekme ve çuval yarışı oynadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nde temel eğitimi güçlendirme konusunda en çok özen gösterilen konular arasında akademik alan ile sosyal ve kültürel etkinlik çalışmalarının yer aldığını söyledi.

Temel eğitimin, öğrencilerin hayata hazırlanması noktasında çok önemli olduğunu vurgulayan Akbaş, "Akademik, sosyal, kültürel ve sportif başarılarıyla temayüz etmiş il olarak geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin hayatı daha iyi tanıması ve yaşaması anlamında kültürel oyunlarımızı onlara tanıtıyoruz. Bu bağlamda Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in direktifleriyle geleneksel oyunlar, ders aralarında ve beden eğitimi derslerinde okul bahçesinde oynanmaktadır." diye konuştu.

Akbaş, öğrencilerin ekran bağımlılığı, obezite gibi birçok farklı sorunla mücadele etmesini kolaylaştırmak amacıyla unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş, "yağ satarım bal satarım, körebe, kutu kutu pense, istop, ip atlama, misket, yakan top, mangala, tombik, mendil kapmaca, seksek, aç kapıyı bezirgan başı ve üçtaş" gibi geleneksel oyunları yaşattıklarını anlattı.

Etkinliğe katılan velilerden Semih Gökmen, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocuklarımız ve veliler için oyunlar düzenlendi. Çocukluğumuzdaki oyunların hemen hemen hepsi oynandı. Sanki geçmişe döndük. Güzel oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Safranbolu, Çocukluk, Karabük, Dünya, Çocuk, Kültür, Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:37 Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
13:50 Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek
13:46 Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak
13:33 Taraftarı heyecan bastı Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku’yu bitiriyor Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor
12:39 Okan Buruk’un yeni maaşı belli oldu Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
11:49 Yargıtay, “Erkek ol, yürekli ol“ sözleri hakkında emsal bir karara imza attı Yargıtay, "Erkek ol, yürekli ol" sözleri hakkında emsal bir karara imza attı
11:33 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 15:18:43. #1.11#
SON DAKİKA: Safranbolu'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement