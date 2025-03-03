Safranbolu'da Tarihi Arnavut Kaldırımları Yeniden Gün Yüzüne Çıkıyor

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Tarihi çarşı yolları bayrama hazırlanıyor

Safranbolu'nun arnavut kaldırımları yeniden gün yüzüne çıkıyor

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Osmanlı dönemi mimarisinin eşsiz örneklerini barındıran Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yıllar içinde altyapı çalışmaları nedeniyle tahrip olan ve betonla kaplanan arnavut kaldırımları yapılan restorasyonla eski ihtişamına kavuşturuluyor.

"Osmanlı'nın parmak izi", "Açık hava müzesi", "En iyi korunan kent" ve "Korumanın başkenti" gibi unvanlarla anılan tarihi ilçede Safranbolu Belediyesi'nin Manifaturacılar Çarşısı'nın özgün Arnavut kaldırımları yeniden gün yüzüne çıktı. Ramazan öncesi başlayan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak Ramazan bayramı öncesi bitirilmesi planlanıyor. Safranbolu Belediyesi taş ocağında üretilen taşlar, ustaların titiz işçiliğiyle daha önce tahrip edilen ve eksik kalan bölgelerde yeniden tarihe hayat vermeye başladı. Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sokağa uygun hale getirdiği taşları personellerin özenli çalışması sayesinde zeminle buluşturdu. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Manifaturacılar Çarşısı tarihi kimliğiyle yeniden canlanırken, Safranbolu'nun eşsiz mirası da korunmuş olacak.