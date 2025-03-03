Safranbolu'da Tarihi Arnavut Kaldırımları Yeniden Gün Yüzüne Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Safranbolu'da Tarihi Arnavut Kaldırımları Yeniden Gün Yüzüne Çıkıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Ramazan öncesi yapılan restorasyon çalışmalarıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki arnavut kaldırımları eski ihtişamına kavuşuyor. Şehirdeki tarihi kimlik Manifaturacılar Çarşısı'nda tekrar canlanıyor.

03.03.2025 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihi çarşı yolları bayrama hazırlanıyor

Safranbolu'nun arnavut kaldırımları yeniden gün yüzüne çıkıyor

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Osmanlı dönemi mimarisinin eşsiz örneklerini barındıran Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yıllar içinde altyapı çalışmaları nedeniyle tahrip olan ve betonla kaplanan arnavut kaldırımları yapılan restorasyonla eski ihtişamına kavuşturuluyor.

"Osmanlı'nın parmak izi", "Açık hava müzesi", "En iyi korunan kent" ve "Korumanın başkenti" gibi unvanlarla anılan tarihi ilçede Safranbolu Belediyesi'nin Manifaturacılar Çarşısı'nın özgün Arnavut kaldırımları yeniden gün yüzüne çıktı. Ramazan öncesi başlayan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak Ramazan bayramı öncesi bitirilmesi planlanıyor. Safranbolu Belediyesi taş ocağında üretilen taşlar, ustaların titiz işçiliğiyle daha önce tahrip edilen ve eksik kalan bölgelerde yeniden tarihe hayat vermeye başladı. Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sokağa uygun hale getirdiği taşları personellerin özenli çalışması sayesinde zeminle buluşturdu. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Manifaturacılar Çarşısı tarihi kimliğiyle yeniden canlanırken, Safranbolu'nun eşsiz mirası da korunmuş olacak.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Safranbolu, Karabük, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'da Tarihi Arnavut Kaldırımları Yeniden Gün Yüzüne Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:03:15. #7.13#
SON DAKİKA: Safranbolu'da Tarihi Arnavut Kaldırımları Yeniden Gün Yüzüne Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.