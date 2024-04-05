UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri, Ramazan Bayramı'nda müşterilere alternatif tatlı sunmak için mesai yapıyor.
Farklı lezzet ve dokusuyla talep gören Safranbolu lokumu, bayramlarda ilçe halkı ve dışarıdan gelen misafirlerin başlıca tatlı tercihleri arasında yer alıyor.
İlçede coğrafi işaret tescil belgesi bulunan firmalar tarafından üretilen ve tarihi konakların tasvir edildiği çeşitli ambalajlara konulan lokumlar, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı çeşitleriyle müşterilere sunuluyor.
Bayram tatillerinde lokum üretiminin arttığı ilçedeki tarihi çarşıda yer alan esnaf, Safranbolu'ya gelen misafirlere lokum ikramında bulunuyor.
"Firma olarak yaklaşık 30 tonluk üretim yaptık"
Lokum firması sahibi Erdinç Sezer, AA muhabirine, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması dolayısıyla Safranbolu'da yoğunluk beklediklerini söyledi.
İlçeye gelenlerin Safranbolu lokumunu tatma imkanı da bulacağını belirten Sezer, "Safranbolu lokumu genzi yakmayan, glikozsuz sadece toz şekerle üretilen Türkiye'nin en iddialı, en lezzetli lokumlarının başında geliyor. Özellikle klasik fındıklı lokumumuz bizim gözbebeğimiz. Bunun yanında safranlı ve çifte kavrulmuş lokum müşterilerimizin en çok tercih ettiği çeşitler." dedi.
Hem Safranbolu'daki mağazalar hem de şehir dışındaki müşteriler için üretim yaptıklarını anlatan Sezer, 10 gün önce başladıkları hazırlıkları yoğun tempoda yürüttüklerini kaydetti.
Sezer, firma olarak yaklaşık 30 tonluk üretim yaptıklarını aktararak, herkesi Safranbolu'ya beklediklerini ifade etti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Safranbolu Lokum Üreticileri Ramazan Bayramı'nda Yoğun Mesai Yapıyor - Son Dakika
Gazi Osman Paşa'nın vefatının 124'üncü yıl dönümünde doğum yeri olan Tokat'ta anma töreni düzenlendi. Törende, Osman Paşa'nın vatanseverlik ve cesaret dolu yaşamı vurgulandı ve gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen turistleri ağırlayacak. Merkezdeki otellerde rezervasyon yaptıran turistler, 159 santimetre kar ölçüsüne sahip olan kayak pistlerinde keyifli bir tatil geçirebilecekler. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, kayak merkezinin 3200 rakımdan sıfır lokasyonuna kadar kayılabilir durumda olduğunu belirtti. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerin bayram için kayak misafiri rezervasyonları aldığını ve sezonun Haziranın ilk haftasına kadar devam edeceğini söyledi.
İzmir'in Tire ilçesinde açılan zeka oyunları kursunda anneler, çocuklarıyla rekabet edebilmek için oyunları öğrenmeye başladı. Okulda açılan kursa yoğun ilgi olduğu ve annelerin evde çocuklarıyla keyifli zaman geçirdiği belirtildi.
Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından düzenlenen Başarı Ödülleri Yarışması sonuçlandı. 114 eserin değerlendirildiği yarışmada, 12 başarı ve 8 mansiyon ödülü sahiplerini buldu. Ödüller, ilerleyen bir tarihte sahiplerine verilecek.
Usta aktör Selçuk Yöntem, NTV'nin Empati programında Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu. Yöntem, konservatuarı kazandıktan sonra okuldan atıldığını ve Danıştay'a başvurarak yeniden konservatuara giriş hikayesini paylaştı. Ayrıca, İngiltere'de yaşadığı deneyimleri, Berlin'deki yaşamını ve Amadeus oyununu kabul etmeden önce gördüğü rüyayı anlattı. Yöntem, babasına minnettar olduğunu belirtti.
Trabzon Bölge Adliyesinde mübaşir olarak görev yapan Emin Saygın, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra stajını tamamlayarak avukatlık yapmaya başladı. İlk olarak İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşen Saygın, çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemedi ve mübaşir olarak çalışmaya başladı. Daha sonra eğitimine devam etmek için farklı üniversitelere kaydolan Saygın, 2021'de mezun olduktan sonra avukatlık cübbesini giydi. Mübaşirlik deneyimi sayesinde tecrübe kazanan Saygın, dosyalara farklı bir gözle bakarak çözüm bulmaya çalışıyor.
Akbank Sanat'ın ev sahipliğinde düzenlenen 20. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödülleri sahiplerini buldu. Festivalde 71 ülkeden 2 bin 421 kısa film başvurusu yapıldı ve 41 ülkeden 96 kısa film gösterildi. Deniz Uymaz'ın 'Evcil' filmi En İyi Kısa Film Ödülü'nü kazanırken, Stephen Vuillemin'in 'A Kind of Testament' filmi En İyi Uluslararası Kısa Film Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca, 'Genç Bakışlar Bölümü'nde En İyi Kısa Film Ödülü'nü Demir Demirbağ'ın 'Eve Dönüş' filmi aldı.
Arjantin merkezli Pi Arte Tv'nin düzenlediği "Türk ve Arjantinli Sinemacılar Konferansı" Üsküdar'da gerçekleştirildi. Etkinlikte, Türk ve Arjantinli sanatçılar bir araya gelerek ortak yapımlar ve sanatsal iş birlikleri hakkında konuştu. Arjantinli oyuncular ve yönetmenler, Türk dizilerinin kalitesi ve etkisi hakkında olumlu yorumlarda bulundu. Ayrıca, İstanbul'da bir televizyon fuarı düzenlenmesi planlandığı da belirtildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ettirilerek ayağa kaldırılan tarihi Kayseri Mahallesi'nde çekimleri devam eden Kara Ağaç Destanı dizisinin setini ziyaret ederek, dizi oyuncuları ile bir araya geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?