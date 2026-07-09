Safranbolu'nun Köyleri Belgeseli Tamamlandı - Son Dakika
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Safranbolu'nun Köyleri Belgeseli Tamamlandı

Safranbolu\'nun Köyleri Belgeseli Tamamlandı
09.07.2026 10:24
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Dr. Bedirhan Karakurluk'un yönetimindeki belgesel, Safranbolu'nun 60 köyünü belgeledi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Karakurluk'un gönüllü yönetmenliğini üstlendiği "Gıygaşuk: Safranbolu'nun Köyleri" belgeseli, yaklaşık bir buçuk yıllık çalışmanın ardından tamamlandı.

Safranbolu'nun 60 köyünü kültürel, tarihi ve doğal yönleriyle kayıt altına alan belgesel, kültürel mirasın korunmasına katkı sunmayı ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Karakurluk'un gönüllü yönetmenliğini üstlendiği "Gıygaşuk: Safranbolu'nun Köyleri", yaklaşık bir buçuk yılı aşan çalışmanın ardından tamamlandı.

Yapım, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde "Kültürel Miras ve Korumacılık" kategorisinde finalist oldu.

İçişleri Bakanlığının Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında desteklenen "Safranbolu'nun Köyleri Kayıt Altına Alınarak Geleceğe Taşınıyor" projesi, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Şehirli tarafından hazırlandı.

Projenin kabul edilmesinin ardından Karabük Üniversitesi öğrencilerinin de katılımıyla Safranbolu'nun 60 köyünde kapsamlı saha çekimleri gerçekleştirildi.

Gönüllü yönetmen Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Karakurluk, 60 köyün tamamını ziyaret ettiklerini belirterek havadan görüntülemelerin yanı sıra tarihi mekanları, geleneksel mimariyi, coğrafi güzellikleri ve yok olmaya yüz tutan kültürel değerleri kayıt altına aldıklarını söyledi. Karakurluk, ayrıca 120'den fazla röportaj yaparak bayram, ziraat ve düğün geleneklerini belgelediklerini ve sözlü tarih çalışması yürüttüklerini ifade etti.

Yaklaşık bir buçuk yıl süren çalışma boyunca Karabük Üniversitesi öğrencileri çekim, kurgu ve prodüksiyon aşamalarında aktif görev alarak uygulamalı eğitim ve profesyonel deneyim kazanma fırsatı elde etti. Çalışma, Safranbolu Kaymakamlığının koordinasyonunda ve köy muhtarlarının desteğiyle tamamlandı.

Belgeselin yapımcılığını Mustafa Şehirli, yönetmenliğini Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Karakurluk üstlenirken, görüntü yönetmenliği ve kurgu çalışmaları Mustafa Kağan İslamoğlu tarafından yürütüldü. Saha çekim ekibinde Abdulkadir Açar, Serkan Işık, Arda Güleş, Cihan Kılıçarslan, Kenan Şahin, Devrim Öztürk, Berkay Şenkurtlardan, Emre Balcı ve Kenan Kuliyev görev aldı. Belgeselin görsel arşiv sürecini Safranbolu Tarihi Alan Başkanı Cemil Belder, afiş tasarımını ise Karabük Üniversitesinden Öğr. Gör. Hasan Yılmaz hazırladı.

Tarih öncesi yerleşimlerden başlayarak Safranbolu'nun köy yaşamını tarihi bir perspektifle ele alan belgeselde Yörük Köyü, Yazıköy, Konarı, Toprakcuma, Üçbölük ve Hacılarobası başta olmak üzere birçok köyün tarihi ve kültürel özelliklerine yer verilirken, bölgenin kanyonları, mağaraları, yaylaları ve doğal güzellikleri de izleyiciye aktarıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'nun Köyleri Belgeseli Tamamlandı - Son Dakika

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