Safranbolu'nun UNESCO'daki 30. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Safranbolu'nun UNESCO'daki 30. Yılı Kutlandı

Safranbolu\'nun UNESCO\'daki 30. Yılı Kutlandı

Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 30. yılı etkinliklerle kutlandı.

18.12.2024 01:46
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler sona erdi.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "UNESCO Özel Programı"nda, yönetmen Suha Arın'ın "Safranbolu'da Zaman" belgeseli gösterildi.

Programda konuşan Vali Mustafa Yavuz, tarih kokan sokakları, zarif konakları ve yüzyıllardır yaşayan kültürüyle Safranbolu'nun, medeniyetin eşsiz yadigarı ve insanlığın kültürel mirasına armağanı olduğunu söyledi.

Bundan 30 yıl önce haritada bir nokta olarak anılan Safranbolu'nun, bugün dünyanın dört bir köşesinde yer alan 1223 eşsiz kültürel hazine arasında yerini gururla aldığını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"1994'te Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki 8. noktası olarak kaydedilen Safranbolu, bu değerli mirasa tanıklık eden 21 farklı kültürel yapımızın kalbinde atmaktadır. Elbette bu listeye dahil olmak bizler için yalnızca bir ödül değildir, aynı zamanda tarihimize, kültürümüze ve kıymetli mirasımıza sahip çıkma sorumluluğudur."

Konuşmaların ardından "UNESCO'da 30. Yıl Fotoğraf Maratonu" ödül töreni düzenlendi.

Tenor Aykut Yılmaz'ın konseriyle sona eren programa, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Elif Köse, KARDEMİR Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'nun UNESCO'daki 30. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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