Safranbolu Tarihi Kentinde Bayram Yoğunluğu

Tarihi kent Safrnabolu tarihinin en kalabalık günlerini yaşıyor
KARABÜK - Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve Dünya'nın en iyi korunan 20 kentinden biri olan, aynı zamanda Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan girişimle Türkiye'de Cittaslow'a üye olan 28 kentten biri olma özelliği taşıyan Safranbolu'da bayram bitti ama turizm yoğunluğu bitmedi. Bayram süresinde oteller ve tarihi konaklar full doluluk yaşarken Tarihi Çarşı bölgesi tarihindeki en yoğun bayram tatili sürecini yaşadı.
Tarihi, han, hamam ve konakları ile ünlü Safranbolu'da Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluk hafta sonunda da yaşanıyor. UNESCO Miras kenti ve Safranbolu Belediyesi tarafından alınan Cittaslow sertifikası ile Türkiye'de bu turizm kuruluşuna üye 28 kentten biri olma özelliği taşıyan Safranbolu'nun tarihi alanlarına yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.
Safranbolu'nun tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleri, bu özel günlerde ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Şehirdeki tarihi konaklar, hanlar, camiler ve dar sokaklar, bayramın ruhuna uygun bir atmosfer oluşturdu. Kent, Cittaslow hareketinin değişmeyen prensipleri doğrultusunda sakin ve sürdürülebilir bir yaşamı teşvik eden aktivitelerle doluydu. Ayrıca, Ramazan Bayramı boyunca Safranbolu'nun meşhur yöresel lezzetleri de ziyaretçilere sunuldu. Lokumdan, baklavaya, yöresel tatlılardan çeşitli yemeklere ve coğrafi işaretli ürün safrana kadar birçok lezzet, şehrin sokaklarında ve tarihi mekanlarında ziyaretçilere sunuldu. Safranbolu Belediyesi Hıdırlık Tepesi tesislerinde ziyaretçiler kentin değerlerinden bağlar gazozu eşliğinde Safranbolu'nun tarihi dokusunu seyretti. Safranbolu Belediyesi ziyaretçilere şehrin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak, korumak ve sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla hareket etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Safranbolu Belediyesi tarafından kurulan Safranbolu tarihindeki ilk yılbaşı panayırının ardından Ramazan ayı boyunca sayısız etkinliğe imza atan Ramazan Panayırının da kente olan ilgiyi artırdığı görüldü.
Safranbolu'nun Ramazan Bayramı, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle birlikte sakin ve sürdürülebilir bir yaşamın da simgesi oldu. Bu özel günlerde şehir, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin bir araya gelip, tarihi ve kültürel değerleri paylaştığı, birlikte zaman geçirdiği özel bir mekanhalinegeldi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Safranbolu Tarihi Kentinde Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ilk gününde şarkıcı Fatma Turgut, Merkez Park'ta konser verdi. Saat 21.00'de başlayan konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi ve en sevilen parçalarını seslendiren Turgut'a müzikseverler eşlik etti. Karnavalın ilk gününü coşkuyla geçiren katılımcılar, Fatma Turgut'un konseriyle keyifli bir gece yaşadı.
Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Fatma Turgut, Merkez Parkı'nda konser verdi. Konserde Turgut'un en sevilen parçalarını seslendirdiği ve müzikseverlerin eşlik ettiği belirtildi. Konser sonunda Turgut'un performansı, Adanalı müzikseverler tarafından alkışlandı.
Şanlıurfa'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Ramazan Bayramı tatilinde 55 bin 573 kişi tarafından ziyaret edildi. Bayramın birinci günü 11 bin 454, üçüncü gün ise 13 bin 857 ziyaretçiyle günlük ziyaretçi rekoru kırıldı. Vali Hasan Şıldak, Göbeklitepe'yi ziyaret ederek yapılan hizmetlerle ilgili incelemelerde bulundu ve turizmdeki ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Şanlıurfa'nın turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Şıldak, bayram tatili sonunda Göbeklitepe'de 60 binin üzerinde ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.
ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Uluslararası Büyük Flüt Festivali'nde, İstanbul Flüt Topluluğu Türk bestecilerin eserlerini içeren bir konser verdi. Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin katkılarıyla kurulan topluluk, izleyenleri büyüledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında açılan sergi ve atölyeleri ziyaret etti. Ersoy, sanat eserlerini inceledi ve fotoğraf sergisine katıldı. Ayrıca konser ve etkinlik alanlarını inceleyen Bakan Ersoy, atölyeler ve sergileri gezdi. Karnaval, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk durağı olarak 21 Nisan'a kadar devam edecek.
Çeşm-i Cihan kent Amasra 8 günde 650 bin turist ağırladı. Muhteşem doğası denizi, tarihi ve kültürü ile dikkat çeken Amasra, 8 günde nüfusunun 100 katı turist ağırladı. Bayram tatili ve sıcak havaların etkisiyle binlerce insan Amasra'yı ziyaret etti. Otel ve pansiyonlar dolup taşarken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. İlçe vatandaşları ve esnaf yoğunluktan memnun olduklarını belirtti.
Uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan Şakir Öner Günhan, Türk Halk Müziği Sanatçısı, Yapımcı, Yönetmen ve Sunucu olarak uzun seneler hizmet vermiştir. 1942 yılında doğan Günhan, 2020 yılında kalın bağırsak kanserine yakalandı ve tedavi görmekteydi. Bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Ankara'da bir proje kapsamında buluşan 22 fotoğraf sanatçısı, haksızlık kavramının kendilerinde yarattığı duyguyu gösteren fotoğraflardan sergi oluşturdu. Proje kapsamında fotoğraf sanatçıları, haksızlık kavramını kendi yaşadıkları haksızlıklarla anlatarak hafiflemeyi amaçladılar. Sergi, Cinnah Caddesi'ndeki Unite Ortak Mekan'da 19 Nisan'a kadar ziyaret edilebilir.
Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Şakir Öner Günhan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kanser tedavisi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirdi.
Söke Yörük ve Türkmen Kültürü Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen çalıştay ve konser etkinliğinde Yörük kültürüne ilişkin paylaşımlar yapıldı. Yörüklerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte kortej yürüyüşü, halk oyunu gösterileri ve konserler düzenlendi. Kaymakam Ali Akça, Yörük ve Türkmenlerin Anadolu'nun yurt olması sürecinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak etkinliği kutladı.
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