Saimbeyli Kilimi Uluslararası Karnavalda Tanıtıldı

El emeğiyle ilmik ilmik işlenen Saimbeyli kilimi tanıtılıyor

ADANA - Adana'nın Saimbeyli Belediyesi, ilçede kadınların kök boyası ve el dokumasıyla üretilen kilimlerini karnavalda beğeniye sundu.

Kirazı üretimi, endemik mavi tür kelebeği ve el emeğiyle üretilen kilimiyle bilinen Saimbeyli ilçesi, her ortamda tanıtılmaya çalışılıyor. Saimbeyli Belediyesi öncülüğünde yapılan tanıtımlar çerçevesinde kök boysa ve el emeği ile ilmik ilmik örülen kilimler Uluslararası 13. Portakal Çiçeği Karnavalı'nda görücüye çıktı. Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ilçede kadınların geçmişten geleceğe geleneksel el dokuması ve kök boya ile üretilen el yapımı kilimleri Uluslararası Karnavalda tanıtıma sunduklarını belirtti. İlçenin kilimi, kirazı, endemik mavi kelebeği ile karnavalda büyük bir tanıtım çalışma imkanı bulduklarını aktaran Başkan Dal, bir çok işinin beğenisini aldıklarını kaydetti.

Etkinlikte Saimbeyli Belediyesi standına yoğun ilgi olduğunu aktaran Başkan Dal" Karnaval günleri boyunca ekonomik bir hareketlilikte oldu. Cumhurbaşkanımıza ve bakanlığımıza emeği geçenlere teşekkür ederiz. İlçemizin hem doğal hem de el emeği ürünlerini tanıtma imkanı bulduk" diye konuştu.

Karnaval alanını gezen yerli ve yabancı misafirler, el dokuması halılar başta olmak üzere üretilen ürünleri çok beğendiklerini ifade etti.