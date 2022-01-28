"Şair, Şiir, Şuur: Mehmet Akif Ersoy" tiyatro oyunu İstanbul'da sahnelenecek - Son Dakika

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Şair, Şiir, Şuur: Mehmet Akif Ersoy" oyununu, İstanbul'da seyirciyle buluşturacak.

BDT'den yapılan açıklamaya göre, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı nasıl ve hangi koşullarda yazdığını anlatan oyun, 29 Ocak saat 20.00'de ve 30 Ocak saat 15.00'te İstanbul Fatih Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Burak Akyüz'ün yazdığı, Murat Ozan'ın yönettiği oyunun, dekor ve kostüm tasarımı Cenk Oral'a, ışık tasarımı Sinan Mahçup'a ve müzikleri Can Aksel Akın'a ait.

Milli Mücadelenin en çetin günlerini, Meclis'te yaşananları vatan şairinin gözünden aktaran tek kişilik ve 50 dakikalık eserde, Mehmet Akif Ersoy'u, Emre Nurettin Örük canlandırıyor.