Sakarya’da "Bir Tır Mutluluk" yaz boyu ilçe ilçe dolaşacak

Sakarya'da yaz akşamları için hazırlanan "Bir Tır Mutluluk" mobil etkinlik serisini hayata geçiriyor. 28 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek program kapsamında etkinlik tırı kentteki tüm ilçeleri ziyaret ederek çocuklara ve ailelere yönelik gösteriler sunacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen programlar kapsamında mobil etkinlik tırı, bir ay boyunca ilçeleri dolaşacak. Etkinlik alanlarında çocuklar ve aileler için animasyon gösterileri, film gösterimleri, çeşitli etkinlikler ve ikramlar yer alacak.

Mobil etkinlik serisinin ilk durağı Söğütlü ilçesi olacak. Etkinlik tırının ziyaret takvimi ise şu şekilde açıklandı:

"28 Temmuz Söğütlü, 29-30 Temmuz Ferizli, 31 Temmuz Söğütlü, 1-2 Ağustos Karasu, 3-4 Ağustos Kocaali, 5-6 Ağustos Kaynarca, 7 Ağustos Arifiye, 8 Ağustos Karaman, 9 Ağustos Korucuk, 10-11-12 Ağustos Sapanca, 13 Ağustos Karapürçek, 14-15 Ağustos Erenler, 17-18-19 Ağustos Akyazı, 20-21-22 Ağustos Hendek, 24-25 Ağustos Geyve, 26-27-28 Ağustos Pamukova, 29 Ağustos Taraklı."