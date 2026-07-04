Sakarya Kültür Yolu Festivali'nde Buray Rüzgarı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilen Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde şarkıcı Buray, sahne aldı.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen konser için gelen vatandaşlar, güvenlik ekiplerince yapılan üst aramasının ardından alana alındı.

Yağışlı havaya rağmen konser alanını dolduran müzikseverler, Buray'ın seslendirdiği "Tac Mahal", "Sen Sevda mısın", "Alaz Alaz" başta olmak üzere sevilen şarkılara eşlik etti.

Konser sonunda dinleyicilerini selamlayarak sahneden ayrılan Buray, vatandaşlar tarafından alkışlandı.