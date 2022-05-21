Sakiler, Gençlik Konseri'nde Gaziosmanpaşalılarla buluştu - Son Dakika
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Sakiler, Gençlik Konseri'nde Gaziosmanpaşalılarla buluştu

21.05.2022 09:30

Sakiler, Gençlik Konseri'nde Gaziosmanpaşalılarla buluştu Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 4. Gaziosmanpaşa Bilim, Spor, Sanat ve Gençlik Festivali çerçevesinde düzenlenen gençlik konserlerinin son konuğu Sakiler oldu.

Sakiler, Gençlik Konseri'nde Gaziosmanpaşalılarla buluştu

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 4. Gaziosmanpaşa Bilim, Spor, Sanat ve Gençlik Festivali çerçevesinde düzenlenen gençlik konserlerinin son konuğu Sakiler oldu.

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen konsere gençler başta olmak üzere her yaştan vatandaş büyük ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Sakiler grubu, dinleyenlere açık havada müzik şöleni yaşattı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da etkinliğe katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Konser öncesi vatandaşları selamlayan Başkan Usta, "Muhteşemsin bu akşam Gaziosmanpaşa. Uzaktan, yakından gelen bütün gençlerimiz, kıymetli hemşehrilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bir haftadır Gaziosmanpaşa Meydanı'nda sizlerin coşkusuna dayanamadığımız için gençlik konserlerimize devam ediyoruz. Bu akşam inşallah kıymetli sanatçılarımızla birlikte bu şöleni noktalamış olacağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı tebrik ediyorum" dedi.

Sakiler, Gençlik Konseri'nde Gaziosmanpaşalılarla buluştu
Sakiler, Gençlik Konseri'nde Gaziosmanpaşalılarla buluştu
Sakiler, Gençlik Konseri'nde Gaziosmanpaşalılarla buluştu
Sakiler, Gençlik Konseri'nde Gaziosmanpaşalılarla buluştu

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Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gençlik Festivali, Gaziosmanpaşa, gençlik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sakiler, Gençlik Konseri'nde Gaziosmanpaşalılarla buluştu - Son Dakika


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