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"Sakin şehir" Taraklı yeni yıla dolu giriyor - Son Dakika

"Sakin şehir" Taraklı yeni yıla dolu giriyor

31.12.2021 10:55
"Sakin şehir" Taraklı yeni yıla dolu giriyor

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünce "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen Sakarya'nın Taraklı ilçesi, misafirlerine tarihi doku ve doğayla yılbaşını karşılama imkanı sunuyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünce "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen Sakarya'nın Taraklı ilçesi, misafirlerine tarihi doku ve doğayla yılbaşını karşılama imkanı sunuyor.

Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) üye ilçedeki tarihi konaklar ve otellerde yılbaşı hareketliliği yaşanıyor.

Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Vezir-i Azamı Yunus Paşa tarafından 1516'da yapılan cami, konaklar, Hisar Tepesi, 7 asırlık çınar ağacı ve termal kaplıcalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AA muhabirine, iki gün de olsa sakinlik ve huzur bulmak isteyenlerin Taraklı'yı tercih ettiklerini söyledi.

Oteller ve tarihi konaklarda doluluk yaşandığını aktaran Pilavcı, "İlçemiz önceden sadece yaz aylarında ziyaretçi ağırlıyordu ama artık 4 mevsim misafirlerini ağırlayabiliyor. Sadece tarihi yapılarıyla değil, doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor. Taraklı'ya gelen misafirlerimiz, Karagöl Yaylası'na sadece yaz aylarında değil artık kar yağdığında da kamp yapmaya geliyorlar." ifadesini kullandı.

Konak işletmecisi Tuncay Özkan, ilçenin tarihi dokusu, doğası ve sakinliği dolayısıyla yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edildiğini kaydetti.

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Birleşmiş Milletler, Sakarya, Taraklı, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Sakin şehir' Taraklı yeni yıla dolu giriyor - Son Dakika


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