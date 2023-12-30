\'Saklı Sandıklar Sergisi\'nde Çeyiz Kültürü Gün Yüzüne Çıkıyor

'Saklı sandıklar'dakiler gün yüzüne çıktı

'Saklı Sandıklar Sergisi'nde çeyiz sandığından kanaviçeye kadar her türlü el emeği göz nuru sergilendi

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sibel Karabina:

"Sergideki ürünler gelecek kuşaklara eşlik edecek, onlara rehber olacak"

TRABZON - Çeyiz kültürü açısından zengin bir öğelere sahip Trabzon'da Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Saklı Sandıklar Sergisi' ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çeyiz sandığından kanaviçeye kadar her türlü gelinlik süs eşyasının yer aldığı sergi ile yörenin gelenek, görenek ve sosyal yaşantısını yansıtan kültürün sandıklardan çıkartılarak, desen ve motiflerini kayıt altına alınması ve günümüz ile buluşturulması amaçlıyor.

Trabzon ve komşu illeri içine alan uzun soluklu araştırmalarda ziyaret edilen köy ve kasabalarda özellikle sandık çeyizi olarak nitelendirilen, işlemeler, danteller, oyalar, beyaz işler ve yöresel kıyafetler serginin öne çıkan eşyalarını oluşturuyor.

Sergi ile ilgili konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, sergiyi herkesin görmesini arzu ettiklerini belirterek "Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünün bu sandıktan geçmişten günümüze ve geleceğe aktardığı güzel mirasımızı herkesin görmesini arzu ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak enstitülerimizi destekliyoruz. Sayın bakanımızın ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin rehberliğinde bu güzel eserleri hem toplumumuza hem gençlerimize örnek olarak mirasımızın geçmişimizin güzelliklerini geleceğe aktarılması açısından bu tür tip sergilerin önemi çok büyük. Şahsen mutlu oldum, gurur duydum. Kadınlarımızın, kızlarımızın bu el emeği göz nuru yürek zenginlikleriyle işledikleri bu kıymetli eserlerle tanıştığım için dokunmaya kıyamadık, bakmaya doyamadık. Bunların devamının gelmesini arzu ediyoruz. Sadece ulusal değil uluslararası düzeyde de bu tip çalışmalar devam etmekte daha da güzelleşerek devam edecek. Burada bir mirasın korunmasıyla birlikte aynı zamanda sanatın öğretimi, estetiğin öğretimi ve kadın iş gücünün de istihdamı söz konusudur. Hep birlikte bu güzellikleri ve zenginliklere destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Buradaki desenler günümüzde saklı sandıklarda kalmışlar gün yüzüne çıkmamışlar"

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sibel Karabina, sergideki ürünler gelecek kuşaklara eşlik edeceğini kaydederek "Olgunlaşma Enstitüleri bölge kültürünü araştırarak gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalar yapmakta. Saklı sandıklar sergimiz kapsamında 7 yıl önce başladığımız tema araştırmalarla beraber kanaviçe yöremize ait el sanatları desenlerini araştırmak üzere yola çıktık. Burada kanaviçe desenlerini, beyaz iş desenlerini, iğne oyalarını kayıt altına alarak sergimizi oluşturduk. Sergimizde bire bir aynı replika ürünler ve tasarımı ürünler bulunmakta. Buradaki ürünler gelecek kuşaklara eşlik edecek onlara rehber olacak ürünler. Buradaki desenler günümüzde saklı sandıklarda kalmışlar gün yüzüne çıkmamışlar. Yabancı eserlere ulaştığımız zaman kendi bölgemizde ülkemizde bu eserler kayıt altına alınmamıştı. Bu desenleri dijital ortamda kayıt altına aldık bununla ilgili bir kitap çalışması yaptık. Kitap çalışmasıyla beraber el sanatları hafızamızı gelecek kuşaklara aktaracağız" diye konuştu.