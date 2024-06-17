Saklıkent Şelalesi doğal harikası ile mest ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Saklıkent Şelalesi doğal harikası ile mest ediyor

Düzce'nin doğal güzellikleri arasında saklı kalan Saklıkent Şelalesi, güzelliği ile dikkat çekiyor. Yığılca ilçesine bağlı Yağcılar Köyü'nde bulunan şelale, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından keşfedilmesi gereken doğal güzellikler arasında yer alıyor. Şelalede yapılan peyzaj düzenlemeleri ve yol bakımlarıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Bölgeye turizm noktası olacak güzelliklerden biri olarak değerlendiriliyor.

17.06.2024 14:45
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Saklıkent Şelalesi doğal harikası ile mest ediyor

DÜZCE - Düzce'nin doğal güzellikleri arasında saklı kalan şelalelerinden birisi olan Saklıkent şelalesi, güzelliği ile dikkat çekiyor.

Düzce'ye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Saklıkent Şelalesi, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor. Yığılca ilçesine bağlı Yağcılar Köyü sınırları içerisinde kalan ve adı gibi saklı bir güzelliği bulunan Şelale güzelliği ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Yaz ayları öncesinde son bakımları yapılan Saklıkent Şelalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Düzce'nin keşfedilmesi gereken doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 10 yıl önce keşfedilen Şelale'de bakanlık tarafından peyzaj düzenleme çalışmaları yapılırken, şelale tüm yol yorgunluğunu alması ile biliniyor. Bölgeyi ziyaret eden Burak Kahveci, " Gerçekten de isminin hakkını veriyor saklı bir kent. Güzel bir manzarası var. Bölgenin çamur olması, yollarının asfalt olmamasından dolayı biraz yorgunluk oluyor. Umarım daha güzel bir ulaşım sağlanır. Çünkü burası turizm noktası olacak güzelliklerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Saklıkent Şelalesi doğal harikası ile mest ediyor - Son Dakika

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