Salih Selimoğlu'ndan Anlamlı Yastık Projesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Salih Selimoğlu'ndan Anlamlı Yastık Projesi

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Ressam Selimoğlu, savaştan etkilenen çocukları yastıklara çizerek ücretsiz dağıtacak.

11.10.2024 12:58
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İstanbul'da ressamdan anlamlı proje: Savaşta yaşamını yitiren çocukları ve savaş temasını yastıklara çizecek

Ünlü ressam planladığı projeyle savaşı ve savaşta yaşamını yitiren çocukları her gece hatırlatacak

İSTANBUL - Ünlü Ressam Salih Selimoğlu düzenlediği projeyle dünya üzerinde devam eden savaşlarda yaşamını yitiren çocukları ve Gazze'deki zulme dikkat çekmeyi planlıyor. Kendine özgü resim çalışmaları yapan Selimoğlu, savaş ve savaşlarda yaşamını yitiren çocukları içeren resim çalışmalarını yastığa basarak ücretsiz şekilde dağıtacak. Projeyle vatandaşların kafasını her yastığa koyduğunda savaşı ve ölen çocukları hatırlaması sağlanacak.

İstanbul'da bulunan atölyesinde kendisine özgü resimler çizen ve dünya üzerinde bir çok noktada sanatını icra eden tecrübeli ressam Salih Selimoğlu, planladığı yeni projeyle dünya üzerindeki savaşlara, savaşın etkilerine ve yaşamını yitiren çocuklara dikkat çekmeyi planlıyor. Yapmış olduğu kendine özgü çizimleriyle tanınan Selimoğlu, yeni projesinde savaş, savaşın etkileri ve savaşta yaşamını yitiren çocukların resimlerini ve isimlerini yastıklara basarak insanların gece uyumadan önce savaşı ve bıraktığı kötü izleri hatırlamasını sağlayacak. Projenin hazırlıklarına başladığını belirten Selimoğlu, tüm yastıkları ücretsiz şekilde dağıtacağını da belirtti.

"Projemi Gazzeli çocuklar için tasarladım"

Yapılacak olan projeyle alakalı konuşan Ressam Salih Selimoğlu, "sanat özel ve kişiye has olmalıdır. Ben Avrupa'da araştırmalara girerek kendimi geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptım. Uzak Doğuya giderek araştırma ve çalışmalarıma devam ettim. İslam'da resim yasak derler ama sanatın en güzeli İslam'da vardır. Savaş dönemlerinde savaşa karşıt çalışmalarım ve eserlerim oldu. Gazzeli çocuklar için bir proje tasarladım. Binlere çocuk annesiz kaldı, yaşamını yitirdi. Bizim en rahat ve güvende hissettiğimiz yer yastık ve yatağımız. Biz gerekli izinleri alarak yastığa çalışmalarımızın baskılarını yapacağız. İnsanların bu çocukları düşünmesini sağlayacağız ve sonrasında yastıkları derneklere, kimsesiz çocuklara ve vatandaşlara ücretsiz vereceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Salih Selimoğlu'ndan Anlamlı Yastık Projesi - Son Dakika

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