Salıpazarı\'nda Açık Hava Sineması

Salıpazarı Belediyesince çocuklar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe çocuklar ilgi gösterdi.

Etkinlikte çocuklara hitap eden Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, "Bugün okullar tatil oldu. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Biz de tatilin ilk günü sizlere karne hediyesi vermek istedik. Hepinize iyi seyirler ve iyi eğlenceler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, yaz boyunca benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.