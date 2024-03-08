Samandağ\'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan oluşan koro konseri düzenledi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen etkinlikte, adliyede görevli kadın hakim, savcı ve memurlardan oluşan Samsun Adalet Korosu tarafından Türk halk müziği konseri verildi. Konserde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Havvanur Yurtsever de yer aldı. Konser sonrasında Karaaslan ve Yurtsever, koro üyelerine çiçek verdi.