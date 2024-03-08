Samandağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Samandağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri

Samandağ\'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Samandağ Belediyesi Halk Korosu tarafından konser düzenlendi. Konserde, Erdoğan Marangoz'un şefliğinde türküler seslendirildi ve dinleyiciler koroyu alkışladı.

08.03.2024 22:03  Güncelleme: 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi.

Samandağ Belediyesi Halk Korosunca verilen konser, Samandağ Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Koro şefliğini Erdoğan Marangoz'un üstlendiği konserde türküler seslendirildi.

Dinleyiciler seslendirilen eserlerin ardından koroyu alkışladı.

Kaynak: AA

Samandağ, Hatay, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Samandağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da başlatılan 'Zirve şehir için zirve fikirler' projesine destek verdi
    22:50 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da başlatılan 'Zirve şehir için zirve fikirler' projesine destek verdi

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da başlatılan "Zirve şehir için zirve fikirler" projesine ilişkin, "Ben bunun Türk siyasetine, Türkiye'deki siyasetin işleyişine, seçmenlerin siyasal katılımına ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum.

  • Aşık Veysel'in insansı robotu Şebinkarahisar'da sahne aldı
    22:49 Aşık Veysel'in insansı robotu Şebinkarahisar'da sahne aldı

    Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun insansı robotu, robot teknolojileri uzmanı Adil Çelik tarafından tasarlanarak seslendirildi. Şebinkarahisar Kaymakamı, Suşehri Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer ilgililer konseri izledi.

  • Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan oluşan koro konseri düzenledi
    21:41 Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan oluşan koro konseri düzenledi

    Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen etkinlikte, adliyede görevli kadın hakim, savcı ve memurlardan oluşan Samsun Adalet Korosu tarafından Türk halk müziği konseri verildi. Konserde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Havvanur Yurtsever de yer aldı. Konser sonrasında Karaaslan ve Yurtsever, koro üyelerine çiçek verdi.

  • Samsun'da Kadınlar Korosu 8 Mart Kadınlar Günü Konseri Verdi
    21:16 Samsun'da Kadınlar Korosu 8 Mart Kadınlar Günü Konseri Verdi

    Samsun'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi kadın çalışanlarından oluşan kadınlar korosu, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Türk halk müziği konseri düzenledi. Konserde seslendirilen türküler büyük beğeni topladı ve davetliler tarafından alkışlandı. Konser, birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.

  • Çınarlı Köyü Tarihi Camisi Restorasyonu Tamamlandı
    21:08 Çınarlı Köyü Tarihi Camisi Restorasyonu Tamamlandı

    Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Çınarlı Köyü Tarihi Camisi, cuma namazının ardından yeniden ibadete açıldı. Camide yapılan açılış programına, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, üniversite rektörü, bölge müdürü, il genel meclisi başkanı, il özel idaresi genel sekreteri, AK Parti başkanı, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.

  • KKTC'de kadınların geleneksel yiyecekleri üretip satmalarını sağlayan mutfak hizmete açıldı
    20:24 KKTC'de kadınların geleneksel yiyecekleri üretip satmalarını sağlayan mutfak hizmete açıldı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kadınların geleneksel yiyecekleri üretip satmalarını sağlamak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle kurulan mutfak, hizmete açıldı. Artisan İstasyon Mutfağı, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA-Koop) işbirliğinde ve TİKA'nın destekleriyle Dikkarpaz bölgesinde kurulan 'Artisan Dipkarpaz Mutfağı' için açılış töreni düzenlendi. Törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, TİKA Lefkoşa Program Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Erenköy Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve vatandaşlar katıldı.

  • Dünya Kadınlar Günü'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Süs' sergisi açıldı
    20:15 Dünya Kadınlar Günü'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Süs' sergisi açıldı

    Dünya Kadınlar Günü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Süs' sergisi, sanatseverlerin ilgisini çekiyor. Sergide, 13 sanatçının 31 eseri yer alıyor ve erkek sanatçıların kadının hayatındaki yerini anlatan bir bakış açısı sunuluyor. Sergiye ek olarak, kadın sanatçıların katılımıyla söyleşi programları da düzenlenecek.

  • Çorum'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği: Doğa yürüyüşü ve meditasyon
    19:57 Çorum'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği: Doğa yürüyüşü ve meditasyon

    Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi. Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen etkinlikte kadınlar, Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaparak meditasyon yaptı. Ayrıca dans gösterisi düzenlendi. Organizatör Nilüfer Mavideniz, etkinlikte doğa ile iç içi bir gün geçirdiklerini belirtti.


22:12 Rizespor’a 6 atan Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye maç sonu olay gönderme Rizespor'a 6 atan Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye maç sonu olay gönderme
21:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız
21:22 Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim
20:40 Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
20:08 Seçil Erzan’dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim Seçil Erzan'dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim
21:52 RAMS Park’ta gol şov Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 6-2 yendi RAMS Park'ta gol şov! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi
21:01 Sanki Premier Lig Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı Sanki Premier Lig! Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı
20:22 ABD’li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan’dan Gazze açıklaması: Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı ABD'li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır
18:30 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
18:11 Mardin’de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2’si Ağır 10 Yaralı Mardin'de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 10 Yaralı
17:18 Arda Turan’dan Seçil Erzan açıklaması: Şartları zorlamasına rağmen hakaret etmemeye çalıştım Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması: Şartları zorlamasına rağmen hakaret etmemeye çalıştım
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 23:02:03. #1.12#
SON DAKİKA: Samandağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement