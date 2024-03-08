Hatay'ın Samandağ ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi.
Samandağ Belediyesi Halk Korosunca verilen konser, Samandağ Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Koro şefliğini Erdoğan Marangoz'un üstlendiği konserde türküler seslendirildi.
Dinleyiciler seslendirilen eserlerin ardından koroyu alkışladı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Samandağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri - Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da başlatılan "Zirve şehir için zirve fikirler" projesine ilişkin, "Ben bunun Türk siyasetine, Türkiye'deki siyasetin işleyişine, seçmenlerin siyasal katılımına ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun insansı robotu, robot teknolojileri uzmanı Adil Çelik tarafından tasarlanarak seslendirildi. Şebinkarahisar Kaymakamı, Suşehri Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer ilgililer konseri izledi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen etkinlikte, adliyede görevli kadın hakim, savcı ve memurlardan oluşan Samsun Adalet Korosu tarafından Türk halk müziği konseri verildi. Konserde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Havvanur Yurtsever de yer aldı. Konser sonrasında Karaaslan ve Yurtsever, koro üyelerine çiçek verdi.
Samsun'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi kadın çalışanlarından oluşan kadınlar korosu, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Türk halk müziği konseri düzenledi. Konserde seslendirilen türküler büyük beğeni topladı ve davetliler tarafından alkışlandı. Konser, birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.
Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Çınarlı Köyü Tarihi Camisi, cuma namazının ardından yeniden ibadete açıldı. Camide yapılan açılış programına, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, üniversite rektörü, bölge müdürü, il genel meclisi başkanı, il özel idaresi genel sekreteri, AK Parti başkanı, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kadınların geleneksel yiyecekleri üretip satmalarını sağlamak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle kurulan mutfak, hizmete açıldı. Artisan İstasyon Mutfağı, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA-Koop) işbirliğinde ve TİKA'nın destekleriyle Dikkarpaz bölgesinde kurulan 'Artisan Dipkarpaz Mutfağı' için açılış töreni düzenlendi. Törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, TİKA Lefkoşa Program Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Erenköy Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve vatandaşlar katıldı.
Dünya Kadınlar Günü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Süs' sergisi, sanatseverlerin ilgisini çekiyor. Sergide, 13 sanatçının 31 eseri yer alıyor ve erkek sanatçıların kadının hayatındaki yerini anlatan bir bakış açısı sunuluyor. Sergiye ek olarak, kadın sanatçıların katılımıyla söyleşi programları da düzenlenecek.
Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi. Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen etkinlikte kadınlar, Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaparak meditasyon yaptı. Ayrıca dans gösterisi düzenlendi. Organizatör Nilüfer Mavideniz, etkinlikte doğa ile iç içi bir gün geçirdiklerini belirtti.
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