SAMDOB\'dan 23 Nisan\'a Özel Oyun

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu yarın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak minik izleyicileriyle buluşturacak.

Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yeniden sahnelenecek.

"Okulumuz Orman" oyunu, Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda yarın saat 14.00'te ücretsiz olarak minik sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Eserin koreografisi Özgün Barılı, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, video projeksiyonu Murat Turgut, ışığı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen öğrencilerin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup hayvanların yardımıyla buradan çıkmalarını anlatıyor.