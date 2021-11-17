SAMDOB'dan "Dostlar Beni Hatırlasın, Bir Aşık Veysel Hikayesi" konseri - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Dostlar Beni Hatırlasın, Bir Aşık Veysel Hikayesi" konseri verecek.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Şef Ahmet Murat Gedikli yönetimindeki orkestranın müzikleri eşliğinde aşık geleneğinin Anadolu'daki son büyük temsilcilerinden Aşık Veysel'in gönüllere taht kurmuş şiirlerinin hikayeleri anlatılacak.

Konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları mezzo soprano Ferda Yetişer, tenor Ünüşan Kuloğlu, bariton Serkan Kocadere ile bağlama sanatçısı Alper Kıraç'a piyanist Tuğçe Dağlı eşlik edecek.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek, 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek konser, 18 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.