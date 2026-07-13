Samsun\'da 15 Temmuz anma çadırı açıldı

Samsun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İstiklal Meydanı'nda kurulan "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Anma Çadırı" ziyarete açıldı.

Samsun Valiliği tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde açılan çadırda, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşların fotoğrafları, hayat hikayeleri ve o gece yaşanan kahramanlıkları anlatan bilgilendirme panoları yer alırken, darbe girişimi sırasında yaşanan olayları, milletin demokrasiye sahip çıkışını ve güvenlik güçlerinin mücadelesini konu alan video ve belgesel gösterimleri de sunuluyor. Ayrıca çadırda, 15 Temmuz gecesine ait çeşitli görsel materyaller ve anma içerikleri de sergileniyor.

Anma çadırının açılışına Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve protokol üyeleri katıldı. Açılışın ardından Vali Orhan Tavlı ile Başkan Halit Doğan anı defterini imzalayarak çadırı gezdi.

Programda konuşan Vali Tavlı, 15 Temmuz'un Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Tavlı, "Çanakkale'de ve Milli Mücadele'de olduğu gibi 15 Temmuz 2016 gecesi de birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza dek var olacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Türkiye Yüzyılı'nda aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin destansı mücadelesini yaşatmak için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde milletçe birbirimize kenetlenmenin, omuz omuza olmanın onur, gurur ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'mızda, 'Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' dizeleriyle ifade ettiği vatan sevgisiyle yoğrulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan, kanlarıyla, canlarıyla destan yazan aziz şehitlerimizle birlikte, milli irade uğruna, demokrasi uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum. İrade Bizim, Zafer Bizim' diyen aziz milletimizin zaferi ebedi olsun. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun" dedi.

Çadır açılışına ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ve il müdürleri katıldı. - SAMSUN