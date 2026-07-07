Samsun\'da 25 Çocuk İçin Sünnet Şöleni

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 530 yıllık vakıf geleneğini yaşatarak 25 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirdi.

Müdürlük tarafından Ordu'da düzenlenen sünnet şöleni Sultan II. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartı kapsamında gerçekleştirildi.

Dualarla başlayan programda sünnet olan çocuklar şehir turu yaptı. Ardından program mehteran gösterisi, çeşitli etkinlikler ve ikramlarla devam etti. Çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "25 evladımızın bu özel gününe ortak olduk. Çocuklarımızı birbirinden kıymetli hediyelerle sevindirirken, onların mutluluğunu paylaşmanın ve dualarını almanın huzurunu yaşadık. Asırlardır vakıflarımızın yaşattığı iyilik, paylaşma ve dayanışma anlayışını geleceğe taşımaya; vakfiyelerde emanet edilen hayır şartlarını aynı hassasiyetle yerine getirmeye devam ediyoruz" denildi. - ORDU