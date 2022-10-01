Samsun'da Çerkez gecesi düzenlendi

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Samsun'da Adige Kültür Derneği ile Nart Gençlik ve Spor Kulübü tarafından Çerkez gecesi yapıldı.

Adige Kültür Derneği Başkanı Hatice Özer, Atakum Belediyesi Vedat Türkali Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, Samsun'un kültürel ve sanatsal yaşamına da katkıda bulunmak ve Çerkez kültürünü tanıtmak amacıyla böyle bir programı düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikte, Çerkez kültürü ve tarihine ilişkin sunum yapıldı. Çerkezlerin gelenek ve göreneklerinin anlatıldığı halk dansları gösterileri sunuldu, sürgün nedeniyle yazılan ağıtlar seslendirildi.

Gecede sanatçı Gülcan Altan, Türkçe, Adığece ve Abhazca şarkılarını seslendirdi.