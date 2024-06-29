Samsun'da çocuklar için Amazon Kano Festivali - Son Dakika
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Kültür Sanat

Samsun'da çocuklar için Amazon Kano Festivali

Samsun'da düzenlenen 'Amazon Kano Festivali'nde çocuklar ilk kez kano deneyimi yaşadı. Terme Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festivalde yüzlerce çocuk kanoya binmenin heyecanını yaşadı.

29.06.2024 16:44
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Samsun'da çocuklar için Amazon Kano Festivali

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen 'Amazon Kano Festivali'nde çocuklar ilk kez kano deneyimi yaşadı.

Samsun'un Terme ilçesinde çocuklar için düzenlenen Amazon Kano Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Terme Belediyesi öncülüğünde Ordu, Giresun ve Samsun'daki kano kulüplerinin katkısıyla düzenlenen Amazon Kano Festivali'nde yüzlerce çocuk kanoya binmenin heyecanını yaşadı. Terme'de doğal güzelliğiyle bölgenin önemli değerleri arasında yer alan Akgöl ve Simenit Gölü'nün bulunduğu alanda düzenlenen festivalde çocuklar aileleriyle birlikte kano kullandılar.

"Amazon diyarında geçmiş ve gelecek kanoyla buluşturuldu"

Terme'nin tarihinde Amazon insanlarının burada yaşadığını ve geleceğin teminatı çocukların yerel tarih konusunda bilinçlenmesi amacıyla kano festivalinin düzenlendiğini kaydeden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Burası aynı zamanda Amazonların başkenti, onların yaşadığı yerdir. Tarihçi Heredot'un milattan önce 8. yüzyılda yazdığı eserlerinde burası Amazonların başkenti olarak geçmektedir. Öte yandan bölgedeki subasar ormanları, deniz, ırmak ve göllerin bulunduğu alan, aynı zamanda kuş cennetidir. Terme'deki bu bölge dünyada nadir bulunan yerlerden bir tanesidir. Amazon diyarını kısa sürede Samsun'a, ülkemize ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Çocuklar doğayla buluştu

Amazon Kano Festivali'yle birlikte çocuklarda doğa, tarih ve kültür bilinci aşılandığını belirten Başkan Şenol Kul, "Çocukların güler yüzünü görmek için, onların doğayla buluştuğu mutluluğu görmek için Amazon Kano Festivalimizi başlattık. Bugün ilk kez gerçekleştirdiğimiz Amazon Kano Festivali'ne yoğun bir katılım gerçekleşti. Ailelerimiz burada çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdiler. Bizler de çocuklarımızı böyle doğa harikası bir yerde su sporuyla buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Amazon Kano Festivali'nin kapsamını artırıp geleneksel hale getireceğiz" dedi.

Muhtemel bir kazaya karşı Terme Arama Kurtarma Ekibi festival alanında bot ile devriye attı. Terme Belediyesi tarafından katılımcılara yiyecek, limonata ve dondurma ikramı gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da çocuklar için Amazon Kano Festivali - Son Dakika

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