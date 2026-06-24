Samsun'da Festival Konserinde Kavga

SAMSUN (İHA) – Samsun'da devam eden Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserlerde yaşanan kavgalar dikkat çekerken, son olarak şarkıcı Buray'ın sahne aldığı konserde gençler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı.

Samsun'da Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserlerde zaman zaman yaşanan kavgalar, müzik programlarının önüne geçmeye başladı. Son olarak Buray'ın sahne aldığı konser sırasında gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.

Konser alanında bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaşanan arbede nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, bazı kişilerin konser alanından uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen bazı kişileri gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN