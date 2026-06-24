Samsun'da Festival Konserinde Kavga - Son Dakika
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Samsun'da Festival Konserinde Kavga

24.06.2026 11:33
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Samsun'da Kültür Yolu Festivali'nde Buray konserinde gençler arasında kavga çıktı, polis müdahale etti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da devam eden Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserlerde yaşanan kavgalar dikkat çekerken, son olarak şarkıcı Buray'ın sahne aldığı konserde gençler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı.

Samsun'da Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserlerde zaman zaman yaşanan kavgalar, müzik programlarının önüne geçmeye başladı. Son olarak Buray'ın sahne aldığı konser sırasında gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.

Konser alanında bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaşanan arbede nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, bazı kişilerin konser alanından uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen bazı kişileri gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da Festival Konserinde Kavga - Son Dakika

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