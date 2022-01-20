Samsun'da "Karışık Hisler" kolaj bale eseri sahnelenecek - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Karışık Hisler" kolaj bale eseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB açıklamasına göre, "Karışık Hisler", sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda baleseverlerle buluşacak.

SAMDOB sanatçılarının sahneleyeceği balenin bir bölümü olan "Amor Stelles" eserinin koreografisinde Tan Sağtürk imzası bulunuyor.

Mehmet Balkan'ın koreografisini yaptığı "Dejavu" ve "Black and White", geçen eylülde Samsun'da ilk defa sahnelenmişti. Koreografisi Zeynep Bengier'e ait olan "Sayha" ise eylüldeki temsillerinden sonra tekrar sahne alacak.

Klasik müziğin duayen isimleri Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach ve Erim Ardal gibi bestecilerin eserlerinden seçilen bölümlerin kullanılacağı eser, yarın ve 22 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de sahnenelenecek.