Samsun'da sokak müzisyeni Sadık Keleş, 3 noktada 2'şer saat şarkı söylüyor - Son Dakika
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Samsun'da sokak müzisyeni Sadık Keleş, 3 noktada 2'şer saat şarkı söylüyor

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Samsun\'da sokak müzisyeni Sadık Keleş, 3 noktada 2\'şer saat şarkı söylüyor
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İstanbul'dan Samsun'a dönen 37 yaşındaki sokak müzisyeni Sadık Keleş, Cumhuriyet Meydanı, Atakum Körfez ve sahilde 3 noktada 2'şer saat şarkı söyleyerek geçimini sağlıyor. Keleş, amacının gönüllere girmek olduğunu belirtirken, sesinin İlyas Yalçıntaş'a benzediği söyleniyor.

Samsun'da sokaklarda şarkı söyleyerek geçimini sağlayan müzisyen Sadık Keleş, Cumhuriyet Meydanı'na sesi ve şarkılarıyla renk katıyor.

Kısa süre önce İstanbul'dan memleketi Samsun'a dönen 37 yaşındaki Sadık Keleş, sokaklarda ve insan popülasyonun çok olduğu caddelerde şarkı söyleyerek geçimini sağlıyor. Gün içerisinde Samsun Cumhuriyet Meydanı, Atakum Körfez ve sahil olmak üzere toplam 3 farklı yerde 2'şer saat performans sergileyen Keleş, topladığı bahşişlerle gelir elde ediyor.

Asıl amacının gönüllere girmek olduğunu ifade eden Sadık Keleş, "Benim için gönüllere girebilmek çok kıymetli. Dinleyenlerin gönüllerinde yer etmek, çok önemli. Yunus Emre'nin de dediği gibi 'Gönüller inşa etmeye geldik.' Kırmadan, dökmeden, işimizi yapabiliyorsak ne mutlu bize. Sesimin İlyas Yalçıntaş'a benzediği söyleniyor. Ses rengimiz benziyor ama duygularımız ve şarkılara yansıtama şekillerimiz farklı. Hedefim, müzik yolunda güzel işler yapmak. Ünlü olmak gibi bir çabam yok ama olursa da olur. Cem Yılmaz'ın da dediği gibi, 'Para için bir şey yapmıyorum ama yaptığım şey para ediyor, ona ben karışmam.' Ünlü olmak gibi bir çabam yok. Nasipte varsa mutlaka gelecektir" dedi.

Meydanda genç şarkıcıyı dinleyen vatandaşlar ise Keleş'in sesinin çok hoş olduğunu ve ileride ünlü olabileceğini dile getirdiler.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Meydanıİlyas YalçıntaşKültür SanatİstanbulKörfezSamsunSanatMüzikYaşamSon Dakika

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