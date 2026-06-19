Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Yaz Konseri

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yaz Konseri", müzikseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Şef Serkan Zeykibol yönetiminde düzenlenen özel gecede katılımcılar, müziğin zamansız ruhunu paylaşarak keyifli anlar yaşadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, birbirinden güzel eserler seslendirilirken izleyiciler müzik dolu unutulmaz bir akşam geçirdi.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, kurum çalışanları, davetliler ve sanatseverler bir araya geldi. Büyük ilgi gören konserde birlik, beraberlik ve sanatın birleştirici gücü ön plana çıktı. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürümüz Kemal Yılmaz, konserin hazırlanmasında emeği geçen başta Şef Serkan Zeykibol ve müzisyenler olmak üzere, organizasyona katkı sağlayan tüm personele ve programa katılarak bu güzel geceyi paylaşan tüm davetlilere teşekkür etti.

Müzik dolu atmosferiyle büyük beğeni toplayan Yaz Konseri, katılımcılara güzel anılar bırakarak sona erdi. - SAMSUN