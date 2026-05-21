Samsun\'da yöresel lezzetler tanıtıldı

21.05.2026 17:32  Güncelleme: 17:33
Samsun'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Kavak tiridi, Terme pidesi, Çarşamba keşkeği gibi yöresel lezzetler vatandaşlara ikram edildi.

Samsun'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle yöresel lezzetler tanıtıldı.

İlkadım ilçesi Kurtuluş Yolunda düzenlenen etkinlik Samsun Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlendi.

Vatandaşlara ikram

21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte belediyeler ve yerel kooperatifler yöresel ürün stantları açtı. Kavak tiridi, Terme pidesi, Çarşamba keşkeği, Salıpazarı düğün yahnisi ve birçok yöresel ürün stantlarda vatandaşlara ikram edildi.

Programa Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş ile davetliler ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

