Samsun Devlet Opera ve Balesi "Güz türküleri" konseri verdi - Son Dakika
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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Güz türküleri" konseri verdi

24.02.2022 22:40
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Güz türküleri" konseri verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Güz türküleri" konseriyle yeniden sanatseverlerin karşısına çıktı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Güz türküleri" konseriyle yeniden sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda, istek üzerine "Güz Türküleri" konserini yeniden ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle gerçekleştirdi.

Piyanolu şan konseri olan "Güz türküleri" konserinde, piyanist Simten Deniz Şenpolat, kemanda Seçil Küçükçelebi, klarnette Eylül Çamlıtepe, vurmalı sazlarda ise Okan Dolgunyürek, soprano Eda Bingöl Gürkan'a eşlik etti.

Murat Çamlıtepe'nin anlatıcı olduğu konserde, Turgay Erdener'in bestelediği "İlle de Sen Sen Sen", Kıvanç Fındıklı'nın düzenlemelerini yaptığı "Gaziantep Türküsü", "Çalın Davulları", "Aman Avcı" ve "Karadeniz Potpurisi", Aşık Veysel'e ait "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "Kara Toprak", Pir Sultan Abdal'ın "Ötme Bülbül Ötme", düzenlemeleri Kıvanç Fındıklı'ya ait ve Tofik Guliyev'in bestelediği "Sene de Galmaz (Yalgızam)", Fikret Amirov'un bestesi "Baharımsan (Aygız)", düzenlemeleri İlteriş Sun'a ait "Leblebi Koydum Tasa" ve "Erkilet Güzeli" gibi Anadolu'da yüzyıllar boyunca işlenen motiflerin yer aldığı eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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Samsun, Opera, Eylül, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Güz türküleri' konseri verdi - Son Dakika


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