Üye Girişi
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Il Trovatore" konserini sunacak - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Il Trovatore" konserini sunacak

04.02.2022 13:47
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Il Trovatore" konserini sunacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Giuseppe Verdi'nin eseri "Il Trovatore" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Giuseppe Verdi'nin eseri "Il Trovatore" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "La Traviata", "Maskeli Balo", "Rigoletto", "Aida" gibi dünya opera tarihinin en değerli yapıtlarının ölümsüz bestecisi Verdi'nin "Il Trovatore" eseri dinleyicilerle buluşturulacak.

Ayşe Ceylan'ın anlatıcılığını üstlendiği konserde piyanoda Nona Tsutskiridze olacak.

Eserin konusu ise özetle şöyle:

" İspanya, sivil savaşlar yüzünden ikiye bölünmüştür. Kralın ordularının komutanı Kont di Luna, kraliçenin hizmetindeki genç ve soylu bir kadın olan Leonora'ya aşıktır ancak aşkının karşılığı yoktur. Leonora, Manrico adındaki bir turbadura (eski zamanlarda sokaklarda gezip şarkılar söyleyen çalgıcı) aşıktır. Manrico, Azucena adındaki çingene bir kadın tarafından büyütülmüş ve yıllarca onu annesi olarak bilmiştir. Azucena'nın büyük bir sırrı vardır."

Konserde, "Manrico"ya Ari Edirne, "Leonora"ya Seda Ortaç, "Kont di Luna"ya Murat Göçken, "Azucena" rolüne Anna Chubuchenco hayat verecek.

Konser 7 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Aydın Gün Salonu'nda beğeniye sunulacak.

YORUMLAR
500

La traviata, Ayşe Ceylan, Samsun, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Il Trovatore' konserini sunacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:48 Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı videoyu paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı
13:43 Türk polisi Telegram'a sızdı, IŞİD'lilere Türk ve Rus pasaportları sağlayan çeteyi çökertti!
13:27 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ukrayna dönüşü Batı'ya sert uyarı: Çözüm bir yana çomak sokuyorlar
13:24 Hayalleri yarım kaldı! Kafe açmaktan vazgeçen Şeyma Subaşı'nın yeni işi belli oldu
13:22 Samsun'da Atatürk heykeline saldıranlar tutuklandı! İlk ifadeleri ortaya çıktı: Alkollüydük
13:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na "Hain" deyip sonra özür dileyen çocukla ilgili ilk kez konuştu: Ağlayınca yanımıza çağırdık
13:18 Annesini üvey babasından korumaya çalışıyordu! TikTok fenomeni Luca Pisciotto bıçaklanarak öldürüldü
13:15 Katil, Şebnem Şirin'i uykusunda öldürmüş! Genç kadının annesinden yürek yakan detaylar
12:58 Gölbaşı Belediye başkanı "çalışanımızı ezdirtmeyeceğiz" dedi, en düşük ücret 5.055 TL yaptı!
12:57 Otomobil kredilerine yeni düzenleme geliyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 13:54:54. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Devlet Opera ve Balesi "Il Trovatore" konserini sunacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement