Nona Tsutkiridze'nin piyano ile eşlik edeceği konserde Mozart , Puccini, Gounod, Lehar, Ponchielli, Verdi, Strauss, Rossini ve Bizzet gibi ünlü bestecilerin eserlerinden bölümler sunulacak.

Kaynak: AA

Mozart, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Yaza Merhaba' konseri verecek - Son Dakika

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