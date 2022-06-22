Samsun Devlet Opera ve Balesi "Yaza Merhaba" konseri verecek - Son Dakika
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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Yaza Merhaba" konseri verecek

22.06.2022 17:26
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Yaza Merhaba" konseri verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Yaza Merhaba" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Yaza Merhaba" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

Nona Tsutkiridze'nin piyano ile eşlik edeceği konserde Mozart, Puccini, Gounod, Lehar, Ponchielli, Verdi, Strauss, Rossini ve Bizzet gibi ünlü bestecilerin eserlerinden bölümler sunulacak.

Konserde Melisa Ezer, Fatma Hande Kocatürk, Umut Yavuz, Serap Bölek, Merve Güzen, Halil Kaplan ve Murat Çamlıtepe solist olarak yer alacak.

Atatürk Kültür Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konser, 25 ve 30 Haziran tarihlerinde saat 20.30'da başlayacak.

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Kaynak: AA

Mozart, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Yaza Merhaba' konseri verecek - Son Dakika

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