Samsun kenevirinden rengarenk giysiler - Son Dakika
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Samsun kenevirinden rengarenk giysiler

19.06.2022 11:09

- Samsun kenevirinden rengarenk giysiler Belediye atölyesinde kenevirden üretilen giysiler vitrinleri süslüyor Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan atölyede kenevirden üretilen giysiler ile sektöre öncülük ediliyor.

- Samsun kenevirinden rengarenk giysiler

Belediye atölyesinde kenevirden üretilen giysiler vitrinleri süslüyor

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan atölyede kenevirden üretilen giysiler ile sektöre öncülük ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında Türkiye'nin 'kenevir ekim merkezi' olarak ilan ettiği Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki kenevir yetiştiriciliği devam ediyor. 2023 yılında ilçedeki kenevir ekim alanının 60 bin dekara, elde edilen ürün rekoltesinin ise 150 tona ulaşması beklenirken, kenevir liflerinden yapılan giysi ve ürünler şıklığın yanında rahatlık ve dayanıklılığı da beraberinde getiriyor.

Hasat edildikten sonra fabrikalarda iplik haline getirilen kenevirler, kadınların istihdamına katkı sunmak ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el ürünlerinin gelecek kuşaklara miras bırakılmasını sağlamak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu atölyede kadınlar tarafından işleniyor. İplikler antibakteriyel kumaşa dönüştürüldükten sonra bay-bayan gömlek, elbise, ceket, çanta, fular ve aksesuar ürünleri haline getiriliyor. Ürünler, son haline geldikten sonra Samsun Büyükşehir Belediye Binası karşısında bulunan Kenevir ve İplik Atölyesi Satış Mağazası'nda satışa sunuluyor.

"Kenevirden üretilen giysilere öncülük yapıp, geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor"

Kenevirden üretilen ürünler hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Türkiye'de kenevir üretim noktasında en iyi lokasyon Vezirköprü ilçemiz dikkat çekiyor. O bölgedeki 2 tohumumuzun (narlı ve saray) tescili yapıldı. Enstitü de kuruldu. Tohum üretme ve yetiştirme çalışmaları da devam ediyor. Biz de bu üretime bağlı olarak Samsun'da tamamen kadınların çalıştığı kenevir kumaş atölyemizi ve konfeksiyon atölyemizi de kurduk. Şu anda ev tekstili konusunda kenevirden hem erkek hem kadın dış giyim ve iç giyim noktasında ciddi bir üretim yapıyoruz. Yaptığımız ürünleri markalaştırıyoruz. Mağazamızı da açarak yaptığımız ürünleri satışa sunduk. Kenevir noktasında bu faaliyetlerimizi geliştirerek devam ettireceğiz. İnternetten elektronik ortamda da satış sistemini de kurduk. Belediye olarak kenevirden üretilen giysilere öncülük yapıp, geliştirmek noktasında büyük bir faaliyetimiz var" dedi.

"Kenevir noktasında Türkiye'ye öncülük yapmak konusunda kendimizi sorumlu addettik"

Samsun olarak kendilerini kenevir ürünlerinden katma değer üretme konusunda sorumlu addettiklerini ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Kenevirden yapılan giysiler dayanıklılığından ziyade üzerinizde yokmuş gibi hissediyorsunuz. Bu giysiler kışın da yazın da çok kullanışlı oluyor. Kenevirden yapılan ürünleri insanların tanımasına fırsat vermek için çalışıyoruz. Kenevirden giysi üretimini, kadınların istihdamı konusunda da çok önemli bir sektör olarak görüyoruz. Havza ilçemizde kenevir üretim tesisinin temeli atıldı. Vezirköprü'de yeni bir OSB kuruyoruz. Orada da ilave yatırımlar yapılacak. Kenevir noktasında Samsun olarak, Türkiye'ye öncülük yapma konusunda kendimizi sorumlu addettik. Çalışmalarımızı da etkin bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Kenevir, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Samsun kenevirinden rengarenk giysiler - Son Dakika

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