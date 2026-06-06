Samsun, Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor - Son Dakika
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Samsun, Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor

Samsun, Kültür Yolu Festivali\'ne hazırlanıyor
06.06.2026 13:41  Güncelleme: 13:43
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yılı Samsun etabı için hazırlıklar başladı. 20-28 Haziran'da gerçekleşecek festivalde konser, sergi, söyleşi ve çocuk etkinlikleri yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yılı Samsun etabı öncesinde hazırlıklar hız kazandı. Kentte üçüncü kez gerçekleştirilecek festival öncesi Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Samsun Kültür Yolu Festivali'nin hazırlıklarının ele alındığı toplantı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı. Toplantıda festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler, kurumlar arası koordinasyon, organizasyon süreci ve hazırlık çalışmaları değerlendirildi. Samsun'un kültürel, sanatsal ve tarihi değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sunacak festivalin, kent turizmine ve sosyal yaşamına önemli hareketlilik kazandırması hedefleniyor.

Kültür Yolu Festivali, 20-28 Haziran tarihleri arasında konserlerden sergilere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda kültür ve sanat organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Vali Orhan Tavlı başkanlığındaki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Levent Aydın, Kültürel Etkinlik Uygulamaları Dairesi Başkanı Cengiz Ekici, Kültürel Etkinlikler Planlama ve İletişim Dairesi Başkanı Belgin Ulusoy, Kültür Yolu Festivali İl Koordinatörü Ahmet Kerim Yeşilyurt, ilçe kaymakamları, ilçe belediyelerinin temsilcileri, ilgili kurum müdürleri ile oda ve borsa başkanları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Samsun, Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor - Son Dakika

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